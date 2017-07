Áp thấp, bão sẽ xuất hiện nhiều những tháng cuối năm

Trong tuần từ ngày 1 - 7.7, mưa lũ ở các tỉnh phía bắc sẽ giảm dần trong những ngày đầu tháng, tuy nhiên vùng núi vẫn có mưa vừa mưa to nên khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn còn rất cao trên các sông suối nhỏ ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng.



Trong những ngày đầu tuần, do áp thấp nóng từ phía tây lấn sang nên có nơi bắt đầu nắng nóng 34 - 36oC. Thời tiết không ổn định nên cần đề phòng chiều tối và đêm có giông sét, gió giật mạnh. Gần cuối tuần sau mưa có thể tăng trở lại, có nơi mưa to và giông mạnh.

Miền Trung trời tiếp tục nắng nóng và oi bức do tác động của hiệu ứng gió phơn, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng chói chang từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất 35 - 38oC, lượng bốc hơi còn khá cao nên vùng này vẫn trong giai đoạn cao điểm của mùa khô.

Tháng 7 là thời kỳ gió mùa tây nam thịnh hành, trong 7 ngày tới gió có cường độ trung bình và yếu nên thời tiết miền Nam sáng nắng, trưa chiều tối có mưa giông. Trong tuần sau có 2 - 3 ngày mưa vừa mưa to trên diện khá rộng do gió tây nam kết hợp rãnh thấp đi ngang qua. Trong cơn giông đề phòng sấm sét và gió giật nguy hiểm. Từ giữa đến cuối tháng 7 có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới làm gió mùa tây nam mạnh lên, mưa nhiều có thể gây ngập úng.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long vẫn diễn biến theo triều, dự báo đến cuối tháng 7 mực nước sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5 - 3,0 m, nguy cơ xảy ra ngập lụt một số vùng ven sông, ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Đáng lưu ý, dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO cho thấy có thể không có El-Nino rõ rệt mà pha trung tính kéo dài suốt trong nửa cuối năm 2017. Do vậy, trong những tháng tới có thể bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động khá dồn dập, nhiều hơn nửa đầu năm.

Tình hình mưa lũ sẽ có diễn biến khá phức tạp, mùa lũ đầu nguồn sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn so với năm 2016, đỉnh lũ năm ở mức giữa báo động 2 và báo động 3, cao hơn năm 2016 và xuất hiện vào trung tuần tháng 10.

Do mưa nhiều và còn kéo dài, có những ngày mưa to trên diện rộng nên ở ĐBSCL tiếp tục theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống lúa vụ 3, chú ý tiêu thoát nước tránh ngập úng do mưa, triều cường.

Trong thời gian tới có thể bệnh đạo ôn lá và cổ bông phát triển nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm để phòng trị kịp thời nhằm hạn chế lây lan sang các trà lúa hè thu muộn và lúa thu đông đang xuống giống.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan