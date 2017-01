Đến Việt Nam nhận nhiệm vụ vào tháng 8.2016, vài ngày nữa, bà Mary sẽ sống trong bầu không khí của cái Tết cổ truyền Việt Nam đầu tiên tại nơi này.



Bà Tổng lãnh sự với áo dài truyền thống

Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc hẹn với thứ tinh thần gặp gỡ một viên chức nhà nước phương Tây "kiểu mẫu". Nhưng dường như chúng tôi đã hơi lo xa. Bà Mary đến chợ hoa với chiếc áo dài màu xanh lá đầy thân thiện với đôi mắt rất đẹp và nụ cười ấn tượng.

VIDEO: Tổng lãnh sự Mỹ Mary Tarnowka gói bánh chưng cùng nghệ sĩ Kim Chi

"Tôi thích màu xanh lá cây", Mary Tarnowka nói về bộ áo dài truyền thống Việt Nam với cổ áo được may cao mà bà đang mặc. "Cô giáo của tôi đã cùng tôi chọn vải may bộ áo dài này ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Có thể sau này tôi sẽ may một bộ áo dài khác, nhưng tôi muốn có một bộ áo dài truyền thống trước".

Tôi mua hoa cúc bởi tôi biết màu vàng là màu sắc có ý nghĩa trong ngày tết ở Việt Nam. Và tôi mua bó hoa này để tặng cho một cô gái sắp dạy tôi cách làm bánh chưng Bà Mary Tarnowka

Thực ra thì đây không phải lần đầu chúng tôi nhìn thấy Mary Tarnowka. Hồi tháng 9.2016, khi mới nhận nhiệm vụ, bà đã từng xuất hiện trong một video clip trên mạng xã hội. Ở video đó, bà giới thiệu nhiều điều về bản thân: về xuất thân, công việc, gia đình... Tôi từng thấy ấn tượng bởi cách xuất hiện gần gũi của người phụ nữ này.

Quay lại với chợ hoa, Mary Tarnowka bảo rằng ở Việt Nam bà thích hoa sen và hoa lan; nhưng sau khi dạo quanh chợ hoa một vòng, bà chọn mua một chậu hoa cúc với giá 100.000 đồng. Đưa tiền cho người phụ nữ lớn tuổi bán hoa cúc, bà nói "cảm ơn cô" bằng tiếng Việt Nam.

"Tôi mua hoa cúc bởi tôi biết màu vàng là màu sắc có ý nghĩa trong ngày tết ở Việt Nam. Và tôi mua bó hoa này để tặng cho một cô gái sắp dạy tôi cách làm bánh chưng", Mary Tarnowka giải thích chuyện mua chậu hoa cúc.

Mẹ con bà Tổng lãnh sự Mỹ gói bánh chưng

"Cô gái" mà Mary Tarnowka nhắc tới ở trên là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Trịnh Kim Chi từng giành ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Ở vai trò diễn viên thì chắc cũng chẳng cần phải nói thêm vì có khi độc giả còn thuộc nhiều tên bộ phim, vở kịch mà chị tham gia hơn cả người viết.

Nhưng hai người phụ nữ Việt Nam và Mỹ này hẹn nhau không phải để đóng phim hay thi hoa hậu. Họ hẹn nhau để gói bánh chưng. Vậy là chậu hoa cúc được mua ở chợ hoa đã có chủ.

Trong căn nhà trong một con hèm tại Q.Gò Vấp, TP.HCM, gạo nếp, đậu xanh, thịt, lá dong đã có sẵn. Họ cùng ngồi xuống chiếu và bắt đầu buổi học. Mary Tarnowka chăm chú nhìn từng động tác của Kim Chi.

"Tôi nghĩ việc này cần phải tập luyện nhiều", bà Tổng lãnh sự nói sau khi hoàn thành chiếc bánh đầu tiên.

Nhưng có lẽ bà Mary Tarnowka hơi khiêm tốn vì bà và cô con gái có khiếu, hoặc chị Kim Chi là một "cô giáo" quá tốt nên hai mẹ con người phụ nữ Mỹ đã tạo ra những chiếc bánh chưng rất vuông vức.

Kim Chi nhận xét về "học trò": "Không nhiều người lần đầu gói bánh chưng mà được vuông và đẹp vậy đâu. Hình như bà Mary cũng có năng khiếu".

Những chiếc bánh chưng gói bởi hai người phụ nữ Việt Nam và Mỹ dần được xếp vào nồi. Theo Kim Chi, hơn 20 năm nay gia đình chị vẫn giữ nếp gói bánh những ngày giáp tết. Tết Đinh Dậu này, gia đình chị gói khoảng 70 bánh.





Những người chứng kiển "buổi học" hình như đã quên nhắc Kim Chi đánh dấu lại trước khi xếp vào nồi những chiếc bánh chưng được gói bởi hai người "học trò" đặc biệt: hai phụ nữ Mỹ.

Sau khi chụp chung vài tấm ảnh kỷ niệm, bà Tổng lãnh sự tạm biệt gia đình Kim Chi và chúng tôi. Người phụ nữ dễ mến ấy trên cương vị công tác đang sắp đón một cái Tết cổ truyền đầu tiền ở Việt Nam và hy vọng bà sẽ thích những món ăn Việt ngày tết do chính tay mình thực hiện.

Đặng Sinh - Độc Lập - Lê Nam