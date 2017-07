Ghi nhận trong đêm 7 - 8.7, nhiều tỉnh miền Bắc có mưa to như Lào Cai mưa 74 mm; mưa lớn nhất ở Bắc Quang (Hà Giang) lên tới 178 mm; tại Định Hóa (Thái Nguyên) có mưa 117 mm; khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) mưa 107 mm. Còn tại thủ đô Hà Nội, mưa ở khu vực Hà Đông là 57 mm.



Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay 8.7 đến ngày 11.7, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 70 -120 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn thường xảy ra về đêm và sáng sớm.

Ngày 8.7, ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong ngày lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể được xác định là anh Lý Hải Lân (33 tuổi, nhà ở tổ 1, P.Quang Trung, TP.Thái Nguyên), chị Phạm Thị Huế (32 tuổi, vợ anh Lân) và cháu Lý Trung Dũng, 4 tuổi (con anh Lân chị Huế), còn cháu Lý Hải Phong (8 tuổi) vẫn đang mất tích.

Trước đó, chiều tối 7.7, anh Lân lái ô tô chở vợ con đi thăm người thân tại H.Định Hóa, khi trở về nhà có đi qua ngầm tràn tại xã Linh Thông, H.Định Hóa thì bị nước lũ cuốn trôi.

Trong ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND H.Định Hóa đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình của 4 người bị mưa lũ cuốn trôi và hỗ trợ 24 triệu đồng lo an táng cho các nạn nhân thiệt mạng.

Hoàng Phan