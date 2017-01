Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo, không khí lạnh tăng cường và ảnh hưởng đến một số nơi ở nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở bắc và trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.



Các tỉnh Bắc bộ trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 150C, vùng núi 11 - 130C, vùng núi cao có nơi dưới 100C. Khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 150C.

Bên cạnh không khí lạnh tăng cường, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc nên ở vùng biển nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và giông mạnh.





Chí Nhân