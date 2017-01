Chuyến đi mang theo thông điệp tích cực của Deloitte về vai trò doanh nghiệp với sự phát triển bền vững qua việc kiến tạo những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội và môi trường.

Song song với đó, Thùy Vân, với tư cách là một đoàn viên thanh niên, một cộng tác viên của Báo Thanh Niên, đã vinh dự mang cờ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến với Nam cực lần đầu tiên. Chuyến đi để lại nhiều trải nghiệm thú vị, trong đó đặc biệt là tờ báo Xuân Thanh Niên số Bính Thân đã vượt châu Á, châu Âu, Đại Tây Dương, dọc theo Nam Mỹ, qua cả nghìn ki lô mét đường biển cùng Vân đến Nam cực.

Đến ngày thứ 8 của hành trình, khi các trách nhiệm đại diện đã hoàn thành, tờ báo mới theo Vân rời tàu đổ bộ lên Nam cực, đến và đánh dấu mốc điểm xa nhất của hành trình tại đảo Petermann ở 65 độ Nam.

Hành trình Nam cực 2016 là hành trình đến Nam cực cuối cùng của mùa hè 2016, lúc nơi đây đã chớm đông, nên các thành viên được chứng kiến cảnh tuyết rơi dày đặc, hé lộ những đặc trưng của vùng băng giá với gió, tuyết mù mịt và… chim cánh cụt! Lần đầu tiên trong hành trình, tuyết rơi và rơi dày đặc nhất chính là ở Petermann, nhờ đó mà tờ Xuân Thanh Niên được chụp trên một cảnh nền đặc biệt hiếm có!

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, sau hành trình, Thùy Vân tiếp tục chia sẻ thêm kiến thức về Nam cực và tầm quan trọng của nó tới biến đổi khí hậu, nước biển dâng... đến nhiều người Việt Nam hơn, đặc biệt là các thế hệ trẻ và kế cận. Vân cũng kết nối các ý tưởng của các bạn trẻ trên thế giới về phát triển bền vững với thanh niên Việt Nam, qua trang Facebook As One with 2041; đồng thời tập hợp các bạn để xây As One with 2041 thành một cổng thông tin về giáo dục, ý tưởng, giải pháp... bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Vân Thủy