Trong tháng 11 - 12.2016, một người đàn ông ở TP.HCM liên tục nhá máy vào điện thoại của Phụng, mỗi ngày hàng trăm cuộc.



Bực tức, Phụng đã cài đặt cho cuộc gọi của người này tự chuyển hướng qua số điện thoại bàn của Công an xã Bình Thạnh Trung.

Kết quả, gần 1 tháng qua, số máy bàn của công an xã bị gọi liên tục cả ngày lẫn đêm dẫn đến nghẽn mạng. Theo Công an H.Lấp Vò, khi bị quấy rối, Phụng cần báo công an để điều tra xử lý, ngược lại Phụng tự ý chuyển hướng cuộc gọi quấy rối công an nên đã vi phạm.





Thanh Dũng