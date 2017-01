Không giảm giá là không thật với người dân

Lâu nay, cứ dịp tết là hàng không nói riêng và vận tải nói chung tăng giá vé, hoặc không có vé giá rẻ. Nhưng theo ông Thọ, việc các hãng hàng không đưa ra lý do đến thời điểm giáp Tết Nguyên đán đã bán hết vé, không thể giảm giá là không thật với người dân.

Ông Thọ dẫn chứng chuyện nhiều đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, mặc dù tốc độ tăng trưởng không bằng mức tăng trưởng của ngành hàng không nhưng lại chở miễn phí công nhân, người nghèo từ các khu công nghiệp về tận nhà ăn tết. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không phải công khai giá vé, chương trình giảm giá; các cơ quan thuộc Bộ GTVT, Bộ Công an và TP.HCM cần tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay, đảm bảo an toàn bay, trong đó Cảng vụ hàng không miền Nam giữ vai trò điều tiết.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cần bố trí địa điểm để Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức lực lượng “nằm vùng” khoảng 1 tháng cao điểm tết nhằm kịp thời tham gia điều tiết giao thông. Các hãng hàng không phải công khai trên báo chí các chủ trương phát triển, chính sách vé để tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân.

Đồng tình, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng trong dịp Tết Nguyên đán, các hãng hàng không cần giảm giá vé để tạo điều kiện cho người dân đi lại. Ông Hùng đề nghị Sở GTVT TP.HCM cung cấp hình ảnh về các trường hợp xe ô tô dừng đỗ, lấn chiếm lòng lề đường trên đường Trường Sơn (dẫn vào sân bay) để tiến hành xử phạt, mang tính răn đe, qua đó nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

tin liên quan Dịp tết, hành khách hàng không quá khổ Hành khách từ vai trò thượng đế trở thành 'nạn nhân' của ngành hàng không trong hành trình về quê ăn tết.

Đại diện Hãng Vietjet Air cam kết sẽ giảm tới 40% giá vé các chuyến bay đêm về các tỉnh miền Trung, nếu có sự phối hợp từ các cảng hàng không.

Tăng cường bay đêm

Về kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo Sở GTVT TP.HCM, trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2017 (từ ngày 18.1 - 7.2), dự báo sản lượng, tần suất chuyến bay của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng khoảng 19,6% so với lịch bay Tết 2016 nên lượng hành khách và hàng hóa tại khu vực sân bay sẽ tăng cao, gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến đường xung quanh. Vì thế, lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp với Công an TP tăng cường điều tiết, xử lý tình trạng vi phạm dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường khu vực sân bay.

Mặt khác, Sở GTVT sẽ công bố thông tin giao thông để người dân quan sát tình hình giao thông, triển khai việc cấm đỗ xe trên một số tuyến đường như Cửu Long, Tiền Giang, Sông Đà, Trà Khúc, hỗ trợ Công ty CP vận tải hàng không miền Nam đưa tuyến xe buýt Bến xe An Sương - sân bay - Bến xe Miền Đông vào hoạt động trước ngày 16.1.

tin liên quan Mua vé máy bay về Tết: Cảnh giác mất tiền oan vì chiêu thức tinh vi Tin vào những trang (page) quảng cáo vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội facebook, không ít người bị lừa, vừa mất tiền, vừa không có vé.



Ngoài ra, Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND Q.Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp chấn chỉnh trật tự lòng lề đường trên các tuyến đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Phan Đình Giót, Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Kiệm...

Sở GTVT kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không VN điều chỉnh thời gian cất và hạ cánh xuống sân bay như tăng cường các chuyến bay đêm (từ 22 - 5 giờ), hạn chế việc tăng các chuyến bay vào thời gian ban ngày (từ 6 - 22 giờ) trong dịp cao điểm tết. Công ty quản lý bay miền Nam cần ngừng ngay việc cho các đơn vị kinh doanh xe taxi, xe tải, xe khách… lập bến đỗ bên trong khuôn viên tại số 58 Trường Sơn, Q.Tân Bình để không gây ách tắc giao thông tại khu vực.

Cùng ngày, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ký công văn đề nghị Bộ GTVT cần có ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. UBND TP.HCM cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không VN và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẩn trương thực hiện ngay giải pháp điều tiết chuyến bay giữa khung giờ cao điểm và khung giờ thấp điểm kể từ năm 2017.

Tổ chức ngay làn đường dành riêng trong sân bay cho xe buýt Theo ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Bộ GTVT cần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Sở GTVT TP tổ chức thực hiện việc đón, trả khách đi xe buýt tại khu vực sát cửa ga quốc nội và ga quốc tế (thay vì đón trả khách ở làn ngoài cùng như hiện nay); đồng thời, hỗ trợ các đơn vị lắp đặt các bảng hướng dẫn, cung cấp thông tin về các tuyến xe buýt để hành khách dễ dàng nhận biết và tiếp cận. Bộ GTVT cũng cần hỗ trợ Sở GTVT TP trong quá trình nghiên cứu triển khai phương án tổ chức làn đường dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt lưu thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.



Đình Mười