Màn cầu hôn của chàng trai Will Seaton, 25 tuổi ở bang Indiana (Mỹ) với bạn gái Ashley Schaus, 23 tuổi chắc sẽ không được truyền thông nhắc đến nhiều nếu như không có nhân vật thứ 3, em gái của Ashley Schaus.



Theo Fox5 Atlanta, Will và Ashley hẹn hò từ năm 2010 và bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân trong năm nay. Ashley có một cô em gái Hannah, 15 tuổi mắc hội chứng Down và bệnh đái tháo đường từ nhỏ.

Bản thân Ashley từng nói với Will rằng nếu họ muốn đính hôn, anh sẽ phải làm cầu hôn với cả hai chị em bởi Hannah chắc chắn sẽ phải sống phụ thuộc vào chị gái.

Tưởng chừng lời nói của Ashley sẽ khó được đáp ứng thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Anh chàng Will cuối cùng đã thực hiện đúng ước muốn của bạn gái bằng cách cầu hôn cả hai chị em.

Fox 5 tiết lộ Will đã chọn hai chiếc nhẫn đính hôn và đưa hai chị em tới một địa điểm vô cùng lãng mạn là cánh đồng hoa. Màn cầu hôn đầu tiên của Will dành cho Ashley với mong muốn được cưới cô làm vợ. Sau đó, Will tiếp tục đưa chiếc nhẫn thứ hai và quỳ gối cầu hôn cô em gái Hannah với lời nói “hãy mãi làm bạn tốt của anh chị”.

“Tôi đã vô cùng bất ngờ. Will đúng là chàng trai tuyệt vời. Con bé đã rất hạnh phúc và đây là tất cả những gì tôi muốn dành cho con bé”, Ashley xúc động nói.

Ngay sau khi nhận chiếc nhẫn từ “anh rể”, Hannah ban đầu cười phá lên vì ngỡ rằng đùa. Nhưng khi biết được đây là hành động hoàn toàn nghiêm túc, cô bé đã khóc khiến những người chứng kiến cũng không giấu được xúc động.

Được biết, đám cưới của Will và Ashley sẽ diễn ra vào ngày 7.10. Trong đám cưới của họ, Hannah sẽ đóng vao trò đặc biệt hơn cả phù dâu, đó là “người em gái tuyệt vời”. Ashley tiết lộ cô và em gái sẽ hát bài Best Friend (Người bạn tốt) của ca sĩ, nhạc sĩ Harry Nilsson.

