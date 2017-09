“Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách khi đến với siêu thị, chúng tôi tuyệt đối không nhận quà của khách”, đó là trả lời của đại diện 3 bảo vệ siêu thị Lotte (Q.7, TP.HCM) khi khách hàng ngỏ ý muốn cảm ơn sau khi được trao lại chiếc túi sách bỏ quên ở bãi xe siêu thị.

Trước đó, chiều 23.9, chị H. (Q.4) cùng cháu gái tên M. đến siêu thị Lotte (Q.7) mua hàng. Sau khi đẩy xe hàng ra bãi gửi ô tô, do sơ xuất nên M. đã bỏ quên chiếc balo trên xe đẩy hàng. Chỉ khi về đến nhà, 2 dì cháu chị H. mới biết đã bỏ quên balo trong đó có 2 chiếc ví, 2 điện thoại iPhone7 Plus, 2 chiếc ví chứa tiền mặt khoảng gần 70 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ gồm thẻ hành nghề, giấy phép lái xe, CMND, thẻ tín dụng...

Chị H. quay lại siêu thị nhưng trong lòng cầm chắc đã mất. Tới bãi xe, chị hỏi một nhân viên bảo vệ về những người có nhiệm vụ thu - giữ xe đẩy hàng thì anh này cho biết, có thấy chiếc giỏ nên đã mang nộp cho phòng giữ đồ và hướng dẫn chị H. tới làm thủ tục nhận lại giỏ.

Theo lời kể của nhân viên bảo vệ, lúc đó vào khoảng hơn 12 giờ trưa, khi anh Nguyễn Hữu Tân, Đội trưởng Đội bảo vệ, đang tuần tra vòng đai bãi xe thì phát hiện có chiếc túi nằm trên xe hàng nên đã kêu Lê Thành Đạt, nhân viên giữ xe đứng gần đó, chạy ra xem thử.

Anh Đạt đem chiếc balo lại, báo với anh Tân, sau đó 2 người lập tức mang vào bàn giao cho bộ phận an ninh của siêu thị.

Anh Hồng Vĩnh Tường, Đội trưởng Đội an ninh siêu thị, nhanh chóng báo lại sự việc với Ban giám đốc. Được sự chỉ đạo, 2 bên an ninh và bảo vệ gồm anh Tường, anh Tân, Đạt và anh Trần Minh Thanh, đội phó đội bảo vệ, lập biên bản công khai kiểm kê tài sản ngay trong phòng an ninh.

Anh Thanh nhớ lại: “Khi mở giỏ ra cùng bên an ninh, thấy có 2 ví rất nhiều tiền, lại còn thêm 2 cái điện thoại, tôi run cho đến khi trao lại tận tay khách hàng. Lúc trước tôi cũng mất ví, đi làm lại giấy tờ rất cực nên hiểu. Khách nhận lại được đồ bị mất là niềm vui rất lớn đối với người bảo vệ như chúng tôi”.

Bà Hồ Thị Phương Loan, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Q.7, cho biết Ban giám đốc sẽ tuyên dương đội bảo vệ và an ninh trên bảng tin của siêu thị, cùng khen thưởng để khuyến khích tất cả nhân viên siêu thị noi gương, có trách nhiệm với khách hàng.

H.Mai