Theo đó, trong ứng xử với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ công an phải kính trọng, lễ phép, tận tình, trách nhiệm; giao tiếp bằng thái độ niềm nở, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai; không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc...

Khi ở nơi công cộng, công an gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc, các chuẩn mực đạo đức công dân được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện; ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự, vệ sinh; không có lời nói, hành vi vi phạm các chuẩn mực về thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong giao tiếp qua điện thoại và phương tiện điện tử khác, thông tư nêu cán bộ, chiến sĩ công an phải xưng tên, chức danh, đơn vị công tác, nội dung trao đổi đầy đủ, rõ ràng; ngôn ngữ giao tiếp văn minh, lịch sự, ngắn gọn, dễ hiểu; không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại.

Cán bộ, chiến sĩ công an không được truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục; trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của ngành công an; không giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội…

Theo Bộ Công an, quy tắc ứng xử của công an nhân dân được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi để các cơ quan, ban, ngành và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

M.Đ