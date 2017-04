Khoảng 18 giờ 45 phút tối 21.4, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) do thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Đúng lúc này, anh Quỳnh Lâm Hiếu Thuận (38 tuổi, quê Đồng Tháp) tới trình báo vừa mất một chiếc xe máy hiệu Future mang biển số 66S1 - 127.04 trước số nhà 857 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đồng thời, anh Thuận cũng cho biết xe có gắn thiết bị định vị và nhờ CSGT cùng truy đuổi.

Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Văn Minh cùng tổ tuần tra kiểm soát chở theo anh Thuận đã cùng truy đuổi theo tín hiệu định vị hiển thị trên điện thoại di động kết nối với thiết bị gắn trên xe.

Khi tín hiệu điện thoại cho biết đối tượng đang tại Big C thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lực lượng CSGT đã nhờ người dân phối hợp cùng khống chế tên trộm. Sau đó, tên trộm được CSGT bàn giao cho Công an phường Linh Tây, nơi xảy ra vụ việc để lấy lời khai ban đầu.

Tại đây, danh tính tên trộm được xác nhận là Lê Văn Chương, 26 tuổi, quê Quảng Bình. Hiện tên trộm đã được bàn giao cho Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Phượng