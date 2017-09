Hugh Hefner, nhà sáng lập tạp chí dành cho đàn ông đình đám nhất thế giới Playboy, qua đời ngày 27.9 ở tuổi 91. Thông tin về cái chết của ông được công bố chính thức trên trang Twitter của Playboy.

“Biểu tượng của nước Mỹ và nhà sáng lập Playboy đã qua đời hôm nay”, dòng Tweet viết. Kèm theo đó là hình ảnh của ông với câu nói nổi tiếng: “Cuộc sống quá ngắn để sống cho ước mơ của người khác”. Đài ABC News dẫn thông tin từ Tập đoàn Playboy Enterprise thông báo ông Hefner ra đi vào tối 27.9 (giờ địa phương) do “những nguyên nhân tự nhiên”, trong vòng tay của những người thân yêu tại lâu đài Playboy ở TP.Los Angeles (bang California, Mỹ).

Đam mê dẫn lối thành công

Có thể nói toàn bộ thăng trầm của cuộc đời ông Hefner gắn liền với Playboy - tờ tạp chí đã tạo nên tên tuổi và giúp ông trở thành một trong những “biểu tượng của nước Mỹ”. Dù gây ấn tượng ban đầu với các hình ảnh khiêu dâm, nhưng tạp chí này đặc biệt ở chỗ còn có những mục bình luận chính trị cực đỉnh.

Ngay cả sự ra đời của nó vào năm 1953 cũng đã là sự kiện đình đám vì thời đó nước Mỹ vẫn chưa cởi mở như giai đoạn thập niên 1960 - 1970 trở về sau. Và trong thời gian gần đây, tạp chí dường như quay về khuynh hướng bảo thủ khi hình ảnh những người mẫu trên trang bìa tỏ ra kín đáo và tế nhị hơn.

Hefner sinh ngày 9.4.1926 trong một gia đình giáo chức ở bang Illinois. Khi còn là học sinh, ông có chỉ số thông minh (IQ) ấn tượng là 152. “Máu” làm báo của “Hef”, tên thường gọi của Hefner, đã bộc lộ từ thời niên thiếu khi ông sáng lập tờ báo học sinh cũng như viết lách và vẽ tranh biếm họa. Khi nhập ngũ từ năm 1944 - 1946, ông tiếp tục viết và vẽ cho các tờ báo quân đội.

Sau khi xuất ngũ, ông sống bằng nghề viết lách cho một số tờ báo, tạp chí và bước ngoặt cuộc đời bất chợt xảy đến vào năm 1953 khi đề nghị tăng lương của ông bị từ chối. Bức xúc, ông quyết định thế chấp tài sản để vay mượn ngân hàng 600 USD, đồng thời góp thêm 8.000 USD từ gia đình, bạn bè để thành lập tạp chí Playboy với tiêu chí là đăng hình mát mẻ của những người mẫu trẻ nhắm vào đối tượng chủ yếu là nam giới. Số đầu tiên in ảnh người mẫu, diễn viên nổi đình nổi đám lúc bấy giờ là Marilyn Monroe trên trang bìa đã nhanh chóng bán hết sạch 50.000 bản.

Đây là kết quả ngoài trông đợi bởi Hefner thậm chí còn không in ngày tháng trên tạp chí vì không chắc có thể in số tiếp theo hay không. Để ghi ơn thành công này, Hefner đã mua phần mộ cạnh Monroe tại nghĩa trang Westwood Village với giá 75.000 USD (1,7 tỉ đồng) vào năm 1992. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ông có được an táng tại đây hay không.