Phải nhiều lần tìm kiếm và liên hệ qua điện thoại, chúng tôi mới gặp được anh Trần Minh Hùng, cán bộ mặt trận ấp 3 B, TT.Bảy Ngàn (H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), bởi anh quá bận việc, nhưng còn nguyên nhân nữa là anh “né” kể lại chuyện mình hiến đất xây trường. Anh Hùng nói: “Hiến đất để các em có điều kiện học tập tốt hơn là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để kể đâu”.

Lần tìm thông tin, chúng tôi biết được năm 2014, điểm trường mầm non và tiểu học Nguyễn Trung Trực gần nhà anh xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, địa phương triển khai việc mở rộng giao thông trước điểm trường nên các em học sinh không còn có sân chơi, vì thế anh Hùng đã bàn bạc với gia đình hiến tặng 1.200 m2 đất cho địa phương xây dựng điểm trường mới khang trang, sạch đẹp, an toàn hơn. Hiện nay, cơ sở mới là nơi học tập của trên 80 học sinh cấp mầm non và 3 lớp tiểu học, tăng 60 học sinh so với điểm cũ.

Bà Võ Thị Hoa, ngụ ấp 3 B, xúc động nói: “Tui có đứa cháu nội học ở đây, hồi trước học ở điểm cũ rất bẩn lại thiếu an toàn, nay học chỗ mới rất sạch đẹp, tui rất biết ơn chú Hùng”.

Kinh tế gia đình chỉ ở mức trung bình, vợ chồng anh Hùng đang chăm sóc 3 công ruộng và 2 công vườn nhà để lo cho 2 con theo đuổi việc học hành. Nhưng vợ chồng anh luôn giúp đỡ nhiều trường hợp học sinh gặp khó khăn, mồ côi để các em yên tâm đến lớp.

Đáng trân trọng hơn là anh còn tự nguyện làm bảo vệ không chuyên, coi sóc cơ sở vật chất các phòng học; trồng và chăm sóc hoa ở sân trường; sửa chữa bàn ghế, bảng học, các cửa phòng học, thay thế các thiết bị điện khi hư hỏng. Mới đây, anh đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang về việc làm nhân ái này.

Anh Hùng nói thêm: “Mỗi ngày nhìn thấy tụi nhỏ tung tăng đến lớp, chăm ngoan, học giỏi là tôi hạnh phúc biết bao. Nếu sau này nhà nước cần mở rộng trường, vợ chồng tui sẵn sàng hiến đất tiếp…”.

Phan Thị Anh Thư