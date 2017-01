Đảm bảo cung ứng điện phục vụ tết Nguyên đán

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết dự kiến công suất phụ tải cực đại toàn miền Trung và Tây nguyên đêm giao thừa 2017 vào giờ cao điểm tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng trung bình giảm 16% so với ngày bình thường do phần lớn các phụ tải công nghiệp ngừng sản xuất.

Theo đó, EVNCPC đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây nguyên trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu.

tin liên quan Xã đảo Sơn Hải có điện quốc gia Chiều 19.1, Công ty điện lực Kiên Giang chính thức đóng điện vận hành dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, H.Kiên Lương (Kiên Giang) cấp điện cho 558 hộ dân trên đảo. Các đơn vị thành viên sẽ triển khai công tác chuẩn bị nguồn lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp tết, không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện trên địa bàn trong các ngày 26.1 đến hết ngày 30.1 (mùng 3 tết), trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt. Bố trí lịch ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện, hệ thống dịch vụ khách hàng hợp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng, không gây phiền hà cho khách hàng. Đặc biệt, việc giải quyết cấp điện mới cho khách hàng cần thực hiện nhanh chóng, đúng quy định để khách hàng có thể sử dụng trong dịp tết. Lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện trực 24/24h trong các ngày Tết; chuẩn bị và rà soát đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh. Hạnh Chi