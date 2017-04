Ngày 16.4, ông Cao Huy Thành, Trưởng công an xã Nghi Kim, thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết hiện công an xã này đang tiếp tục làm việc với các hộ dân liên quan, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để xác minh nguyên nhân 2 con bò bị chết vào chiều ngày 15.4.