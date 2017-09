tin liên quan

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 11.9, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát công nghệ cao - Bộ Công an ập vào 14 địa điểm, bắt giữ nhiều nghi can trong đường dây cá độ bóng đá do Trần Văn Mười Hai (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.