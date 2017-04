Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có buổi làm việc với các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) để giải quyết các vướng mắc liên quan đến ô nhiễm môi trường cống số 6 làm cho cá, tôm chết hàng loạt...

Tại buổi làm việc, các hộ dân chấn vấn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu vực cống số 6, khi nào ngăn chặn dứt điểm tình trạng nước thải từ cống số 6 ra sông, lộ trình di dời các doanh nghiệp (DN) chế biến hải sản tại khu vực Tân Hải...

Ông Nguyễn Công Biên - đại diện các hộ nuôi thủy sản trên sông Chà Và bức xúc: “Thời gian qua, các nhà máy chế biến hải sản đã xả thải khiến cống số 6 ô nhiễm nghiêm trọng. Sau đó, nước từ cống số 6 lại chảy ra sông Chà Và khiến cá nuôi lồng bè chết. Cơ quan, ban ngành họp bàn hứa di dời các nhà máy này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Đại diện các hộ dân liên tiếp nêu ra các câu hỏi liệu nhà máy chế biến hải sản có di dời hay không và bao giờ di dời; Biện pháp khắc phục ô nhiễm tại cống số 6 được tổ chức như thế nào? “Các nhà máy gây ô nhiễm nhưng công tác quản lý nhà nước tại các cơ sở này chưa triệt để, vẫn còn trình trạng xả thải ra môi trường. Nước xả ở cống số 6 vẫn còn ô nhiễm. Người dân đầu tư lớn rồi thiệt hại đã kiệt quệ tài sản”, một hộ dân bức xúc.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, các DN chế biến hải sản ở xã Tân Hải xả thải ra môi trường làm cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt khiến nhiều hộ dân điêu đứng, nợ nần phải bán lồng bè. Mặc dù hiện nay, tại khu chế biến hải sản xã Tân Hải vẫn còn một số nhà máy chế biến hải sản được phép hoạt động nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để quản lý, kiểm soát tình trạng xả thải.

Có trường hợp nhà máy bị cấm hoạt động nhưng vẫn lén lút chế biến hải sản khiến người dân bức xúc. Mới đây, đầu tháng 4.2017, hàng chục ngàn con cá nuôi lồng bè của người dân trên sông Chà Và tiếp tục chết mà không rõ nguyên nhân. Hiện tượng cá chết, bỏ ăn đến nay vẫn tiếp tục diễn ra.

Xử lý quá nhẹ so với vi phạm

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ những thiệt hại của các hộ dân nuôi trồng hải sản trên sông Chà Và, đồng thời phê bình sự chậm trễ của các ngành chức năng của tỉnh trong việc đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiễm. Ông Lĩnh yêu cầu UBND tỉnh tiến hành ngay giải pháp ngăn chặn nước thải rò rỉ qua cống số 6 để tránh tổn thất cho người dân khu vực nuôi cá lồng bè.

Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các hộ dân nuôi cá lồng bè khu vực Long Sơn tự giác giảm mật độ nuôi xuống 50% so với mức hiện tại để đảm bảo vùng nuôi an toàn, phù hợp quy hoạch phát triển bền vững.... Ông Lĩnh cũng cho rằng việc cơ quan chức năng xử lý các cơ sở chế biến hải sản vi phạm là quá nhẹ so với mức độ vi phạm môi trường của DN. Trong 2 tháng tới phải dừng hoạt động 2 cơ sở chế biến hải sản Lộc An, Trọng Đức và chọn vị trí di dời cho DN, ông Lĩnh chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị Sở Tài chính kết nối với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ người nuôi lồng bè có nguồn tài chính tái tạo sản xuất, giảm bớt khó khăn.

Long An