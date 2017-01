Diễn viên - MC Quyền Linh: “Tết trọn vẹn là cái tết sẻ chia...”

Chỉ nhận mình là “người nông dân”, Quyền Linh đã dành gần 20 năm cuộc đời mình cho những chuyến đi thiện nguyện với tâm niệm để cảm ơn đời và trả nợ nghề.



Với nhiều người, đòn bánh tét, cành mai xuân, hay những bông vạn thọ vàng là điều hiển nhiên phải có trong ngày tết cổ truyền Việt Nam. Song ở nhiều vùng quê nghèo, người nông dân chẳng có tiền để mua sắm những thứ ấy. Họ chỉ sống trong tình làng nghĩa xóm, san sẻ từng miếng bánh để cho qua những cái tết.

Sinh ra trong một gia cảnh chẳng mấy khá giả, từ nhỏ Quyền Linh đã phải bương chải trăm thứ nghề để mưu sinh. Anh thấu hiểu được sự cùng cực mà những gia đình nghèo như thế phải chịu, nhất là vào những dịp tết đến, xuân về.



“Tết không chỉ có niềm vui, nó cũng chứa đầy nỗi buồn, nhất là cái tết ở vùng sâu, vùng xa. Họ chẳng bao giờ có được cái tết trọn vẹn như đĩa bánh tét, hạt dưa đỏ, bánh kẹo ngọt... Từng nếm trải quan những năm tháng tủi cực ấy, tôi thấu hiểu được tâm trạng người dân nghèo nên không chỉ muốn đến giúp đỡ họ có thêm cái tết đầm ấm mà con để san sẻ bớt nỗi buồn, và nhân thêm niềm vui cho họ.”, nam MC chia sẻ.

Thấm thoát mà tới nay Quyền Linh đã có gần 20 năm tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bao cái tết xa quê nhưng nam MC chưa bao giờ cảm thấy buồn vì luôn được sống trong tình yêu thương của bà con. Trong những chuyến đi của mình, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song chưa bao giờ anh nản lòng. “Tụi trẻ con không cần gì nhiều. Chỉ cần vài cái bánh, bao lì xì vài ngàn đồng là vui lắm... Thế mà nhiều đứa trẻ chẳng năm nào được nhận... Nhìn ánh mắt tụi nó, tôi xót xa vô cùng” - MC Quyền Linh chạnh lòng khi nghĩ tới ánh mắt của những đứa trẻ đang mong chờ cái Tết như mình thuở xưa để tiếp tục cuộc hành trình dài này.



Theo đó, hình ảnh khiến anh day dứt, nhớ mãi không nguôi là hình ảnh mấy đứa trẻ phải trầm mình dưới sống xúc tôm, bắt cá... đem về bán, dù đó đã là mồng một tết trong chuyến công tác của anh tại Quảng Trị. Từ đó, nó cứ thôi thúc anh, mỗi dịp tết về lại phải đi đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ bà con.

“Sáng sớm, trời lạnh như cắt da, cắt thịt, vậy mà những đứa trẻ ấy lại phải vất vã mưu sinh. Tết với chúng dường như là vô nghĩa. Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh mình thuở bé, cũng từng lặn áo vớt cá để có cái cúng ông bà ngày tết. Thế nhưng, thuở xưa đất nước còn nghèo đói không nói, thời đại này mà vẫn còn nhiều lắm những số phận đáng thương như vậy!”, anh ngậm ngùi nhớ lại.

Dịp tết năm nay, Quyền Linh chỉ dành một khoảng thời gian cho gia đình. Anh nói rằng: Mười mấy năm trời luôn hết mình vì hoạt động xã hội, năm nay anh muốn bên cạnh gia đình. Anh sẽ đưa vợ và các con về miền Trung ăn tết cùng ông bà ngoại. Song, trong chuyến đi này, anh cũng sẽ kết hợp cùng một vài hoạt động giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn tại địa bàn.

Việc chia sẻ với người khác chẳng đợi khi giàu có, dư cả mà chính những cảm tình đơn lẻ, những đóng góp riêng tư sẽ trở thành một nguồn động viên to lớn để đem đến hàng vạn cái tết yêu thương cho mọi người. Đó là lý do mà anh gật đầu ngay khi được mời tham gia chương trình Góp Tình Trao Tết do 3 nhãn hàng OMO, Knorr và Lifebuoy tổ chức trong năm nay. Thông qua TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và một số cơ quan truyền thông, Góp Tình Trao Tết đã trao tặng 10.000 món quà tết cho một vạn gia đình còn khó khăn trên cả nước. Quyền Linh hy vọng, cùng với nhau, chúng ta tạo nên cả bức tranh tết sáng rực rỡ, đầy sức sống và nhiều yêu thương cho vạn gia đình Việt thêm một cái tết ấm áp và ý nghĩa.



Song Thảo