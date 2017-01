Dịp tết, hành khách hàng không quá khổ: Phải tìm mọi cách để dân đỡ khổ!

Cần phát triển đồng đều

Thực trạng hành khách tập trung đi đường hàng không dẫn đến sân bay quá tải trong khi vé tàu tết vẫn còn trống nhiều là do ngành đường sắt quá lạc hậu, mất nhiều thời gian di chuyển. Những năm trước, người dân phải xếp hàng mua vé tàu tết quá khổ cực với giá quá mắc, mà thời gian di chuyển lại quá chậm, nên họ phải chuyển qua đi máy bay tiện lợi hơn. Từ đó dẫn đến tình trạng quá tải ở sân bay.

Vì vậy cần phải có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, các ga tàu, bến xe, ga hàng không với tầm nhìn xa, kế hoạch vài chục năm trở lên. Không thể thực hiện các dự án giao thông một cách chậm chạp như hiện nay. Phải phát triển đồng bộ hàng không, tàu lửa, xe khách…

Làm sao đừng có sự đổ dồn vào một loại phương tiện nào vì có sự chênh lệnh quá lớn ở khía cạnh tiện lợi, kinh tế. Hành khách có thể lựa chọn thoải mái, nếu không có vé tàu thì đi máy bay, không có máy bay thì đi xe đò cũng chấp nhận được.

Trần Minh Long (Q.10, TP.HCM)

Kế hoạch lâu dài

Sân bay Tân Sơn Nhất và sau này là sân bay Long Thành sẽ thu hút rất nhiều hãng hàng không khai thác, nhất là các hãng máy bay giá rẻ. Vì vậy, trước những dự báo của các chuyên gia về tình trạng quá tải, bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho sân bay Tân Sơn Nhất thì cần phải có cái nhìn lâu dài trong đầu tư sân bay Long Thành. Nên xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 với quy mô đón 40 triệu lượt khách hoặc hơn thế nữa. Đừng để xảy ra tình trạng vừa xây xong sân bay giai đoạn 1 đã trở nên quá tải như cảnh báo.

Nguyễn Văn Vinh (H.Hóc Môn, TP.HCM)

Phân luồng giao thông hợp lý

Trước tình trạng kẹt xe nghiêm trọng dịp trước tết ngay cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất, thiết nghĩ Sở GTVT TP.HCM cần có giải pháp nhằm ưu tiên cho các phương tiện vào ra sân bay. Nên khuyến khích, tuyên truyền người dân đi lại qua cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất chọn hướng đi khác nhằm giảm tải cho cung đường này. Có như vậy hành khách mới tránh được nỗi khổ bị kẹt xe, trễ chuyến bay, nhất là trễ các chuyến bay giá rẻ là xem như khỏi về tết vì vé không đổi, trả được.

Trần Đức Vượng (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Tăng cường nhân lực phục vụ

Việc người dân làm việc, sinh sống tại TP.HCM chọn về quê ở các tỉnh xa tận miền Bắc, miền Trung bằng máy bay thay cho vé tàu là điều dễ hiểu trong tình hình hiện nay. Chỉ cần thêm vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng mỗi người là đi máy bay, vừa khỏe người, vừa tiết kiệm thời gian. Đây cũng là lý do sân bay trở nên đông đúc kinh khủng vào mỗi dịp tết. Vấn đề là nhà ga Tân Sơn Nhất phải biết được tình trạng này, tăng cường công tác phục vụ trong tất cả các khâu, nhất là khâu kiểm tra an ninh, soi chiếu. Thông thường, lên máy bay dịp tết thì phải xếp hàng rất dài để chờ đợi qua cửa kiểm tra an ninh. Nên tăng cường nhiều cổng vào để phục vụ nhanh cho người đi máy bay.

Nguyễn Đức Đạt (Q.9, TP.HCM)

Trước đây đi máy bay là "sang chảnh" lắm, được phục vụ chu đáo. Vậy mà ai ngờ đến một thời điểm người đi máy bay ở VN phải khổ sở như thế này. Mong các hãng hàng không cố gắng phục vụ tốt hành khách của mình. Đừng để người dân đi máy bay mà như đi hành xác bởi vé máy bay không hề rẻ vào dịp tết. Người dân bỏ nhiều tiền thì cần phải được phục vụ tốt hơn.

Nguyễn Văn Cường (Dĩ An, Bình Dương)

Đi máy bay với thời gian chỉ mất 2 giờ bay nhưng lại mất thêm hàng giờ để di chuyển, làm thủ tục... là điều khá vô lý. Thời gian là vàng, nhất là dịp tết. Tuy khách đông vào dịp tết nhưng đã được dự báo trước thì ngành hàng không phải chủ động để có giải pháp thuận lợi nhất cho hành khách.

Nguyễn Ngân Hà (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)



