Ngày 27.9, trao đổi với báo Thanh Niên, bà Lê Thị Mỹ Nghĩa (54 tuổi, quê Tiền Giang, hiện ngụ P.21, Q.Bình Thạnh TP.HCM) cho biết, sau gần 10 ngày chạy ngược xuôi làm giấy tờ gửi cơ quan chức năng chứng minh con bà có nhân thân đầy đủ, không phải người vô gia cư, thì lúc 16 giờ chiều 27.9, Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM đã chấp nhận để con gái bà là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và người bạn tên Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) về với gia đình.

"Đi chơi quên mang giấy tờ tùy thân"

Theo bà Nghĩa, Nhung là đứa con duy nhất trong gia đình. Sau khi ly dị chồng thì một mình bà nuôi Nhung khôn lớn. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn nên học xong lớp 10, Nhung phải nghỉ học ở nhà chăm sóc ông bà ngoại tuổi cao, thường hay bệnh tật ở quê. Năm 2016, bà đón con gái lên Sài Gòn đi làm công ty.

Chiều 18.9, con bà cùng bạn là Ngô Thị Kiều từ Quận 2, xuống một quán cafe khu vực P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) uống nước, thì bất ngờ bị công an vào kiểm tra giấy tờ.

Theo bà Nghĩa, do đi chơi quên mang theo giấy tờ tùy thân nên con bà và người bạn bị đưa về công an P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) và được chuyển lên Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM (Q.Bình Thạnh) 2 giờ sau đó.

“Khoảng 17 giờ, ngày 18.9, tôi đang làm việc thì bất ngờ nhận điện thoại của chủ quán cà phê nơi hai con uống nước, nói con tôi cùng bạn đang bị giữ ở công an P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) và biểu cầm giấy tờ tùy thân lên đón con về. Tôi nghe vậy không biết con mình phạm pháp gì mà bị bắt giữ. Tôi vội thuê xe ôm đem giấy tờ đến công an P.Tam Bình nhưng tại đây công an nói đã đưa con vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP thuộc diện người vô gia cư”, bà Nghĩa cho biết.

Cũng theo bà Nghĩa, trong khoảng 10 ngày con gái bị giữ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP, bà mất ăn mất ngủ. Bà phải xin nghỉ làm và lên Trung tâm hỗ trợ xã hội để làm thủ tục nhận con. Theo lời bà Nghĩa kể, dù trình giấy tờ nhân thân của con gái đầy đủ nhưng bà cũng không được đưa con gái về.

“Tôi làm đầy đủ mọi thủ tục trên này, rồi đón xe về xã An Hữu, H.Cái Bè (Tiền Giang) làm giấy tờ xác nhận của chính quyền, vui mừng đem lên TP.HCM nộp vàoTrung tâm hỗ trợ xã hội nhận con. Nhưng giấy tờ xong, họ lại nói chờ họp thống nhất ý kiến rồi mới cho về. Mãi đến chiều nay thì con tôi mới được về với gia đình, thấy sức khỏe con bình thường tôi cũng yên tâm. Gặp con, tôi mừng như muốn khóc. Gia đình cô bé Kiều cũng bổ sung được giấy tờ và thả ra trong hôm nay”, bà Nghĩa nói.

"Đưa vào trung tâm vì không chịu hợp tác"

Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng phường cố gắng hết sức tạo điều kiện để hai đương sự trình bày hoàn cảnh và liên hệ với gia đình cung cấp giấy tờ nhằm giải quyết sớm và cho ra về, tuy nhiên công an không nhận được hợp tác, phải đưa hai đương sự vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM theo quy định. ông Lê Nguyễn Trọng Quốc biết, để đấu tranh kéo giảm tội phạm trên địa bàn, thời gian qua công an phường thường xuyên kiểm tra hành chính các quán cà phê và khách sạn trên địa bàn (điểm nóng tệ nạn xã hội). Chiều 27.9, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) chobiết, để đấu tranh kéo giảm tội phạm trên địa bàn, thời gian qua công an phường thường xuyên kiểm tra hành chính các quán cà phê và khách sạn trên địa bàn (điểm nóng tệ nạn xã hội).

Khoảng 16 giờ ngày 18.9, tổ công tác công an P.Tam Bình kiểm tra hành chính quán cà phê MU, số A42 đường D (KP.5, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức), thì hai đương sự Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và Ngô Thị Kiều (16 tuổi) không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng yêu cầu nhờ người thân mang giấy tờ tới nhưng hai đương sự không chịu hợp tác.

“Sau khi đưa hai cô gái về công an P.Tam Bình, cán bộ công an tiếp tục yêu cầu đương sự Nhung và Kiều liên lạc với người thân để làm thủ tục bảo lãnh về, nhưng họ vẫn không chịu cung cấp thông tin và hợp tác. Đúng 19 giờ 45, công an phường mới phối hợp cơ quan chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội P.Tam Bình đưa hai đương sự vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM theo quy định 29/2017/QĐ-UBND của TP vì không còn cách nào khác”, ông Quốc cho biết.

Cũng theo ông Quốc, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng phường cố gắng hết sức tạo điều kiện để hai đương sự trình bày hoàn cảnh và liên hệ với gia đình cung cấp giấy tờ nhằm giải quyết sớm và cho ra về, tuy nhiên công an không nhận được hợp tác, phải đưa hai đương sự vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM theo quy định.





