Chiều ngày 22.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin trên.

Theo đó, chiều 20.1 Công ty TNHH Everbest Việt Nam (công ty Everbest) ở phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã gửi đơn tới UBND tỉnh Quảng Ninh xin chấm dứt hoạt động đầu tư trước thời hạn từ ngày 20.2. Lý do mà công ty này đưa ra là vì kinh doanh không hiệu quả, đơn đặt hàng không đủ để nhà máy duy trì hoạt động.

Việc công ty này chấm dứt hoạt động sẽ khiến 2.274 người đang làm việc ở đây thất nghiệp. Đây là một tin rất buồn cho người lao động trong thời điểm tết Nguyên đán đang cận kề.

tin liên quan Công nhân mất việc phiêu dạt khắp nơi Như Thanh Niên ngày 17.10 đã thông tin, sau khi nhà máy gạch thuộc Công ty Tân Thuyết (có trụ sở tại ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) của bà Nguyễn Ngọc Tuyết bị chiếm dụng, số phận những công nhân tại đây cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn... Trước sự việc trên, ngày 21.1, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Công ty Everbest để chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn và yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh yêu cầu công ty Everbest tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động để thông báo chủ trương ngừng hoạt động. Công ty Everbest phải cam kết đảm bảo nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao động, xây dựng phương án chi tiết giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động trước ngày 15.2. Trước ngày 24.1, công ty phải giải quyết đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng tháng lương thứ 13, tiền tàu xe cho người lao động về quê ăn tết

Để ổn định việc làm cho gần 2500 công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã chủ động liên hệ, cam kết sẽ giới thiệu cho họ được đến làm việc tại những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động như Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long (TP.Móng Cái), Công ty TNHH Yazaki Việt Nam... Đồng thời UBND TP.Cẩm Phả cũng đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để mất an ninh trật tự tại khu vực Công ty Everbest.

Công ty Everbest có 100% vốn Đài Loan, hoạt động trên địa bàn TP.Cẩm Phả từ năm 2003. Công ty này chuyên sản xuất gia công giày dép xuất khẩu.

Thu Giang