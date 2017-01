Xuất phát từ tờ mờ sáng, đúng 6 giờ 30 cùng ngày, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng các phật tử chùa Phổ Hiền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến trụ sở UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

Tại đây, đoàn đã gặp mặt và tặng 160 phần tiền (trị giá 500.000 đồng/suất) cho 160 người mù, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hòa, một người tật nguyền ở đây đã thốt lên: “Tết này, con tôi đã có áo mới…”.

Sau đó, đoàn đã qua tỉnh Quảng Trị, đến các điểm trường mầm non: xã Hải Ba, Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường (H.Hải Lăng); xã Triệu Ái và Triệu Giang (H.Triệu Phong); xã Gio Quang và xã Linh Hải (H.Gio Linh); TT.Krông Klang, xã Triệu Nguyên và xã Ba Lòng (H.Đakrông)… để phân phát 3.000 bộ áo quần mới, khăn mặt, bánh kẹo cho các bé mầm nom và 300 phần quà (trị giá 600.000 đồng/phần gồm 400.000 đồng tiền mặt và 2 chiếc áo) dành cho các cô nuôi dạy trẻ…

Ngoài ra, tại một điểm lẻ của Trường mầm non xã Triệu Giang, trước lời thỉnh nguyện của các cô giáo, ni sư Tâm Nguyệt và một phật tử khác phát tâm tặng thêm 28 triệu đồng cho nhà trường làm hệ thống mái che. Thấy các em mầm non tại điểm lẻ Phương Lang (Trường mầm non xã Hải Ba) quá ốm yếu, còi cọc, ni sư cũng rút thêm 5 triệu đồng nhờ các cô giáo lập tức mua sữa để tẩm bổ cho các bé… Tổng cộng, số kinh phí mà ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng các phật tử chùa Phổ Hiền phối hợp với Báo Thanh Niên sử dụng trong đợt từ thiện này là gần 600 triệu đồng.

Tâm sự với mọi người, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cho hay sở dĩ lần này đoàn của bà hướng đến đối tượng người mù, các bé mầm non và các cô nuôi dạy trẻ là bởi đây thực sự là những người cần được nâng niu, giúp đỡ, họ cần có tiền và quà để ăn tết. Ni sư nói: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia chương trình Cây mùa xuân của Báo Thanh Niên. Lần đi này, chúng tôi mang nhiều hàng quà theo với mong muốn góp chút xíu cho những người mù, những cô nuôi dạy trẻ, những em bé mầm non chuẩn bị đón một mùa xuân, một cái tết thật ấm áp, thật đủ đầy”.

Nguyễn Phúc