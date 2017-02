Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong 7 ngày tết Đinh Dậu (từ 26.1 - 1.2), tình trạng ùn tắc tại các tuyến giao thông ra vào Hà Nội, TP.HCM đều giảm.

Tuy nhiên, trong 7 ngày nghỉ tết, tình trật tự an toàn giao thông diễn biến rất phức tạp, bình quân mỗi ngày có 29 người chết do tai nạn giao thông. Đã xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (tại Quảng Ninh, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai).

Ngoài ra, tai nạn đường sắt tăng cao cả 3 tiêu chí, với 8 vụ làm chết 6 người, 11 người bị thương. So với 7 ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 2016 đã tăng 84 vụ (29,5%), tăng 21 người chết (11,5%), tăng 142 bị thương (48%).

Các địa phương có số người chết tăng là: An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắc, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Long An, Yên Bái và Vĩnh Phúc. Đáng chú ý là Đồng Tháp tăng 11 vụ, tăng 7 người chết và tăng 10 người bị thương. Có 5 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Riêng Hà Nội xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 5 người; TP.HCM xảy ra 25 vụ, làm chết 2 người, bị thương 26 người.

Ủy ban ATGT giao thông quốc gia đã có công điện yêu cầu các bộ ngành và các địa phương tăng cường đảm bảo giao thông tại các lễ hội sau tết.

Mai Hà