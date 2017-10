Giao lộ Phan Văn Hớn - Bà Điểm 4, xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) không có đèn tín hiệu giao thông nên khu vực này thường xuyên kẹt xe, do trên đường Bà Điểm 4 có một trường học; Buôn bán lấn chiếm tràn lan trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp); Xe hơi các loại thường xuyên đậu lấn chiếm dọc theo mặt tiền Bệnh viện An Bình, trên đường An Bình (Q.5); Một cửa hàng điện tử trên đường Trường Chinh (P.15, Q.Tân Bình) mở nhạc ồn ào suốt ngày; Một hộ tại hẻm 118 Hòa Bình (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) nuôi bầy chó phóng uế bừa bãi và rượt đuổi người đi đường.





