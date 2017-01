Ngại vui chơi vì thời tiết



Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, lượng du khách đổ về Đà Lạt rất đông trong dịp nghỉ Tết dương lịch này. Đà Lạt có 13.581 phòng nhưng đã được đặt kín hết chỗ, thành phố vận động người dân mở cửa đón khách. Tuy nhiên, sáng 31.12.2016, thời tiết Đà Lạt mưa dầm nên hầu hết các khu du lịch trên địa bàn đều rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách.

Đà Lạt mưa, Nha Trang cũng mưa nên sáng 31.12, nhiều điểm du lịch thưa thớt khách. Đến trưa, khi trời hửng nắng, các xe khách đồng loạt đưa du khách tỏa đến các điểm tham quan, tuy nhiên nhìn chung vẫn chưa sôi động.

VIDEO: TP.HCM rực rỡ trang hoàng chào năm mới 2017

Ban Quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá (Nha Trang), cho biết trong ngày 31.12, chỉ khoảng 1.300 khách lên tàu tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang, thấp hơn lượng khách trung bình vào các dịp cuối tuần. Cũng do điều kiện thời tiết xấu, sóng biển lớn nên cơ quan chức năng đã cắm các biển cảnh báo du khách không tắm biển Nha Trang.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa dự báo lượng khách đến Nha Trang trong dịp Tết dương lịch năm nay đạt 36.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 16.000 lượt và chủ yếu là khách đến từ Nga và Trung Quốc. Nha Trang sẽ không “cháy” phòng, vì theo báo cáo của nhóm khách sạn từ 3 - 5 sao thì công suất phòng ước tính bình quân đạt trên 80%, còn nhóm các cơ sở lưu trú từ 2 sao trở xuống có công suất đạt trên 50%. Đến cuối ngày 31.12, nhiều khách sạn trên các tuyến đường trung tâm Nha Trang vẫn treo biển “còn phòng”.

Đà Nẵng, Quảng Nam cũng không tránh khỏi thời tiết mưa gió dầm dề, lạnh lẽo, tuy nhiên, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí vẫn diễn ra. Theo đó, tối 31.12, 20 chiếc xe hoa mang hình ảnh "Đà Nẵng 20 mùa xuân" đã cùng tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính ở Đà Nẵng. Tại quảng trường 29.3 (đường 2.9), người dân tập trung đông đúc để cùng đón giao thừa “Đếm ngược - Countdown” và chào năm mới 2017.

Tại Vườn tượng An Hội và khu phố cổ Hội An (Quảng Nam), người dân và du khách tập trung đón giao thừa cùng với dàn nhạc hòa tấu của thành phố. Chương trình nghệ thuật chào năm mới cũng được các diễn viên, nghệ sĩ tại Hội An và người nước ngoài sinh sống, làm việc ở đây tham gia biểu diễn.

Huế đón Tết dương lịch trong mưa song thành phố vẫn không thiếu sắc màu rực rỡ, đặc biệt tại khu phố Tây ở các tuyến đường Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An. Lễ đếm ngược vào tối 31.12 là điểm nhấn được chuẩn bị cầu kỳ và công phu nhất.

Tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình dạ hội thanh niên chào năm mới với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn cùng nhiều chương trình đặc sắc như chợ “Sale 4 Share”, lễ hội hóa trang “Vũ điệu sắc màu”, chương trình ca múa nhạc tạp kỹ đặc sắc...

Miền Bắc, miền Tây nườm nượp khách

Sáng 31.12, dòng xe ô tô chở du khách nườm nượp đổ về khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Hơn 12.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long, Cô Tô, Quan Lạn... trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch đông hơn so với ngày thường. Theo thống kê, trong kỳ nghỉ cuối năm này có khoảng 20.000 lượt khách du lịch đến Quảng Ninh, khách nước ngoài chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Anh, Đức… Công suất phòng các khách sạn 3 - 5 sao trên địa bàn TP.Hạ Long đạt khoảng 60 - 70%, một số đạt 100%.

Lượng du khách tới Sa Pa, Lào Cai trong ngày hôm qua tăng đột biến. Nhiều ngả đường dẫn về khu vực Nhà thờ đá kẹt cứng. Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Văn hóa H.Sa Pa cho biết trong 2 ngày 31.12 và 1.1.2017, Sa Pa đón khoảng 35.000 lượt khách. Hiện tại, toàn bộ số phòng khách sạn tại thị trấn đã kín. Chủ một khách sạn có 50 phòng tại Sa Pa cho biết, họ đã nhận đặt kín phòng cách đây 2 tháng.

Nhiều điểm vui chơi giải trí tại Gia Lai như công viên văn hóa Đồng Xanh ở xã An Phú, cách TP.Pleiku chừng 10 km, Biển Hồ, chùa Bửu Quang… tấp nập trong dịp Tết dương lịch. Gia Lai mùa này khí trời se lạnh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Nhiều gia đình đã chọn điểm đến là những đồi thông để tổ chức vui chơi trong dịp này.

Thời tiết mát mẻ ở miền Tây trong dịp Tết dương lịch đã thu hút khách đến các điểm tham quan. Theo Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ, lượng khách đổ về Tây Đô tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Tour tham quan chợ nổi Cái Răng kết hợp với thăm cồn Sơn đang hút khách bởi ở cồn Sơn, du khách có thể xem biểu diễn cá lóc bay, thưởng thức vú sữa, bánh dân gian Nam bộ. Lượng khách du lịch và khách hành hương lên núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) vãng cảnh núi non, cúng chùa lạy Phật đầu năm tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Anh Đinh Văn Phi, cư dân ngụ trên núi Cấm, cho biết mấy ngày nay trời trở lạnh, không khí trên núi Cấm ban đêm lạnh như Đà Lạt, ban ngày thoáng mát nên khách du lịch rất thích.

Chị Lê Kim Hà, điều hành tour của Công ty du lịch Mekong Sông Tiền, cho biết lượng du khách đến Tiền Giang chơi tết tăng khoảng 50% so với ngày thường, chủ yếu là khách nội địa. Khách đến Tiền Giang thường đi theo các tour vòng quanh sông Tiền và tham quan cồn Thới Sơn (TP.Mỹ Tho), cồn Quy, cồn Phụng (Bến Tre), trại rắn Đồng Tâm... Tương tự, anh Võ Hoàn Tân, điều hành tour của Công ty TNHH DVTM du lịch Nam Bộ cũng cho biết khách du lịch tăng khá đông so với ngày thường, nhưng khách nước ngoài giảm. Khách đến Bến Tre cũng tăng đột biến. “Chúng tôi chọn Bến Tre vì các điểm du lịch gần nhau, mặc dù hoàn toàn mỗi điểm có những đặc thù riêng biệt. Đơn cử như tôi muốn đi xe ngựa trong vườn trái cây hay đi thuyền dọc các kênh thì đến địa bàn H.Châu Thành, nếu muốn ngắm hoa, kiểng thì qua H.Chợ Lách, còn đi biển ăn hải sản thì xuống H.Thạnh Phú... và chỉ mất 30 phút là đến nơi”, chị Trần Nguyệt Hạnh, một du khách đến từ TP.Đà Nẵng, nói.

Tại Bến xe Miền Tây, ước tính lượng hành khách ngày 31.12 đạt khoảng 42.000 - 44.000 lượt, tăng 52% so với ngày thường. Các tuyến đông khách là Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ nhưng khách đi rải đều nên không phải xếp hàng chờ đợi. Tại Bến xe Miền Đông, lượng khách tăng cao chủ yếu trên các tuyến chặng ngắn như Bình Phước, Vũng Tàu, Phan Thiết... Bến xe Miền Đông đã tăng cường nhiều xe trên những tuyến vắng khách để phục vụ cho những tuyến đông khách. Ngày 31.12, có khoảng 24.000 - 25.000 lượt khách, tăng hơn 10% so với ngày thường.

Khách tour nội giảm, tour ngoại tăng Tại TP.HCM, đa số khách du lịch trong nước có xu hướng “để dành” cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới nên Tết dương lịch chỉ chọn tour ngắn đi “loanh quanh” các tỉnh phía nam, còn miền Trung và Bắc rất ít. Ông Tăng Phước Minh, Giám đốc Kỷ Nguyên Travel, thông tin nếu so với Tết dương lịch 2016, khách du lịch nội địa năm nay giảm đến 30%. “Miền Trung và miền Bắc mùa này trời trở rét, nên khách không mặn mà, thậm chí ngay Nha Trang, đến tháng 12 còn lũ lụt nên khách ngắn ngày ra tuyến đó cũng giảm. Theo ông Minh, chỉ có khách đi các tour vùng cao như Đà Lạt hoặc ra đảo Nam Du, Phú Quốc mới tăng mạnh so với năm ngoái. Trong khi đó, các tour nước ngoài lại đông khách trong dịp Tết dương lịch này”. Ông Trương Đức Hải, Giám đốc Công ty du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, cho biết tuy là ngắn ngày nhưng số khách đi tour ra nước ngoài tăng đáng kể. Ông Trần Long, Giám đốc Công ty Du lịch Việt, nhận xét số khách đi du lịch sang các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc... dịp Tết dương lịch tăng 20%. Còn theo bà Trần Việt Hương, Giám đốc tiếp thị Vietravel, khách đi tour của công ty trong và ngoài nước dịp này tăng tầm 15% so với cùng kỳ. Hằng Nga

