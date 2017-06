Theo đó, Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy (Công an huyện Tuy An) và các cá nhân, gồm: ông Nguyễn Minh Tân (cán bộ Công an huyện Tuy An), ông Bùi Đức Công (cán bộ huyện Tuy An), ông Đỗ Duy Lưu (ở thôn Bình Hòa, xã An Định, huyện Tuy An), ông Phan Thành Lực (ở khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An), ông Phan Thái Xuân (ở khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An).

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 26.6, Văn Minh Huy (40 tuổi, trú ở P.2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên đã đi xe mô tô 78H1-3001 nhưng lại dùng băng keo để dán biển số giả 78U1-8001 lên biển số thật đến Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh H.Tuy An.

Tại đây, Huy theo dõi những khách hàng vào ngân hàng thì phát hiện một phụ nữ rút tiền, rồi đi vào quán nên Huy bám theo. Trong lúc đó, phụ nữ này để túi xách có 73 triệu đồng và điện thoại di động dưới chân bàn thì Huy giật túi xách bỏ chạy. Người phụ nữ tri hô cướp nên mọi người đuổi bắt. Đội xe ôm tự quản của H.Tuy An phối hợp cùng công an huyện này đã bắt được Huy sau hơn 10 phút vây bắt.

Nguyên nhân Huy cướp tiền là do nợ hơn 300 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Công an huyện Tuy An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huy

Đức Huy