Khỏe đẹp với trà xanh

Những điều lưu ý khi sử dụng trà xanh: Không uống nước trà lúc bụng đói vì dễ bị say, nhất là trà tươi (có thể gây nôn mửa). Không dùng trà đặc với lượng trên 10 gr trà khô/lần/người. Nếu dùng trà với lượng này sẽ làm giảm hấp thu sắt và a xít folic có trong thức ăn, gây bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Khi uống nước trà bình thường cũng phải cách xa giờ uống thuốc có sắt; có alcaloid (như: mã tiền, cà độc dược...), có Aspirin, Ibuprofen, Warfarin, Paracetamol, Phenylpropanolamin, Ephedrin, Phenytoin, Methotrexat, axít Folic (vitamin B9), Nadolol. Không cho người bệnh cần phẫu thuật uống nước trà trước và sau khi mổ 1 ngày, để phòng chảy máu do khó đông máu.