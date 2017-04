Trước khi hướng dẫn các bạn cách điều trị thâm quầng mắt hiệu quả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao “cửa sổ tâm hồn” lại bị như thế bạn nhé!

Thâm quầng mắt do những nguyên nhân gì?

Các nghiên cứu đã chứng minh, vùng da xung quanh mắt, đặc biệt là khu vực bên dưới mắt rất mỏng và nhạy cảm. Chính vì vậy, nó khá dễ chịu tác động xấu từ những yếu tố bên ngoài cũng như bên trong cơ thể và đây là vùng thường có nếp nhăn sớm nhất, hay bị kích ứng, bọng mỡ, quầng mắt...

Quầng thâm ở mắt xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm: thiếu ngủ, thức khuya, môi trường ô nhiễm, chứng dị ứng, do khóc nhiều, tuổi tác, mệt mỏi kéo dài... Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe, song tình trạng này sẽ làm người bị lộ sự mệt mỏi, khiến cả gương mặt như tối sầm lại, thiếu sức sống, già đi hơn so với tuổi thật. Nếu để lâu còn thúc đẩy nếp nhăn, vết chân chim, tình trạng lão hóa hình thành sớm.

Do đó, còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay chữa trị ngay để vấn đề thâm quầng mắt được nhanh chóng giải quyết, giúp đôi mắt của mình có thể lấy lại vẻ tươi sáng, mịn màng, thậm chí giữ được độ tươi trẻ lâu hơn, ngăn nếp nhăn hình thành.

Bí quyết trị thâm quầng mắt hiệu quả và tiết kiệm ngay tại nhà

Đắp mặt nạ khoai tây, kết hợp sữa tươi và gel lô hội là cách trị thâm quầng mắt đang được rất nhiều chị em rỉ tai nhau thực hiện, đưa ra phản hồi tốt về kết quả. Phương pháp này vừa mang lại hiệu quả nhanh, lại an toàn, tiết kiệm, giúp nuôi dưỡng vùng da mỏng manh trở nên khỏe mạnh, săn chắc không thua kém bất kỳ loại kem dưỡng da mắt nào.

Cách làm khá đơn giản, bạn chỉ cần áp dụng theo những bước sau:

Chuẩn bị: 1/2 củ khoai tây, 1 thìa sữa tươi không đường, 1 thìa gel lô hội.

Cách làm: Bạn gọt bỏ vỏ khoai tây, cho phần thịt khoai tây cùng với sữa tươi và gel lô hội vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, vắt lấy nước. Rửa mặt thật sạch rồi dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp này và đắp vào hai mắt. Bạn nằm nghỉ ngơi khoảng 10 - 15 phút cho dưỡng chất từ hỗn hợp thấm hết vào mắt. Cuối cùng rửa sạch lại với nước.

Với cách trị thâm quầng mắt bằng mặt nạ khoai tây, kết hợp sữa tươi và gel lô hội, bạn hãy áp dụng đều đăn 2- 3 lần/tuần vào buổi tối trước lúc đi ngủ, giúp sớm cải thiện quầng thâm ở mắt, cho đôi mắt sáng hơn, khuôn mặt tươi tắn, rãng rỡ hơn.

Ngoài ra, bạn đừng quên đi ngủ sớm, ngủ đủ 7 – 8 tiếng/ngày. Đồng thời uống đủ nước, ăn uống nhiều rau xanh, tránh ánh nắng mặt trời bằng cách luôn đeo kính râm, đội nón rộng vành.

Chúc bạn thành công!

Lan Hoa