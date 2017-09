Hiện tượng nám da mặt xuất hiện là do đâu?

Để tìm được cách điều trị nám da, đầu tiên bạn cần phải hiểu rõ nám da là gì và nguyên nhân dẫn đến nám da. Nám da là một dấu hiệu rất dễ dàng nhận biết, đối với một người bị nám, sẽ thấy xuất hiện các mảng đốm nhỏ li ti tối màu ở vùng da mặt, làm mất đi màu sắc tự nhiên trên da. Điều này gây trở ngại rất lớn trong việc giao tiếp cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Nguyên nhân gây nám da chủ yếu là do sự mất cân bằng nội tiết tố trên da, kích thích sản xuất các melanin dư thừa, phổ biến nhất ở phụ nữ ngoài 30 và sản phụ sau thai kỳ. Bởi các sắc tố melanin có trong các lớp biểu bì (là lớp ngoài cùng của da) nên sẽ quyết định màu sắc da. Ngoài ra, nám da còn do một số nguyên nhân khác như ánh nắng từ mặt trời, việc sử dụng kem trộn, lạm dụng mỹ phẩm, hoặc tác dụng phụ của thuốc tránh thai, ngoài ra còn một số ít trường hợp nám da là do yếu tố di truyền gây ra.

Nên điều trị nám da bằng phương pháp thiên nhiên hay sử dụng mỹ phẩm?

Điều trị nám da là một quá trình khó nhằn, tốn rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc nếu áp dụng không đúng cách. Vậy điều trị nám da mặt theo cách nào là tốt nhất?

Điều trị nám da bằng phương pháp thiên nhiên

Các bạn gái thường chia sẻ với nhau về các cách trị nám từ các nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên, chẳng hạn như sử dụng nước cốt chanh, hành tây, cà tím, mật ong, nghệ… Việc sử dụng các phương pháp từ thiên nhiên này thường ít tốn kém và có thể thực hiện ngay tại nhà chỉ bằng một số nguyên liệu đơn giản. Tuy nhiên, khi áp dụng đòi hỏi bạn phải thực hiện một cách đều đặn và khoa học, để tránh dị ứng hay các tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra. Như chúng ta đã biết, những cái thuần tự nhiên an toàn sẽ rất tốt cho cơ thể, nhưng việc trị nám da để nhận thấy hiệu quả cần phải qua một quá trình dài kiên trì thực hiện. Ngoài ra, để chuẩn bị cho những công thức trị nám da bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên cũng cần không ít thời gian.

Do đó, việc thực hiện phương pháp thiên nhiên trong công cuộc điều trị nám da chỉ thích hợp cho những người có nhiều thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi. Còn đối với chị em công sở, văn phòng hay mẹ bỉm sữa sau sinh, để thực hiện được phương pháp này một cách thường xuyên, đều đặn là rất khó.

Điều trị nám da bằng các loại mỹ phẩm, thuốc uống hỗ trợ

Hiện nay, có rất nhiều dòng mỹ phẩm hỗ trợ điều trị nám da cho phái đẹp lựa chọn. Trị nám da bằng mỹ phẩm thường sẽ mang đến hiệu quả nhanh chóng hơn, bởi đa số các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp, chính hãng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về tỷ lệ thành phần và tác dụng của chúng để cung cấp, bổ sung đầy đủ nhất cho da trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, việc trị nám bằng mỹ phẩm sẽ mang đến rất nhiều những ưu điểm vượt trội, dễ dàng sử dụng, tiện lợi tối ưu, và giá thành không quá cao cho một liệu trình, phù hợp với hầu hết túi tiền của đa số chị em.

Bạn có thể tham khảo Bộ sản phẩm hỗ trợ cao cấp Sakura , bộ liệu trình điều trị có xuất xứ từ Nhật Bản này sẽ nhanh chóng mang đến cho bạn làn da trắng sáng, căng mịn không tì vết chỉ sau một thời gian sử dụng. Việc điều trị nám da là một quá trình khó khăn, cần nhiều thời gian, nếu có thể bạn nên kết hợp nhiều phương pháp để mang đến hiệu quả tốt nhất.

Nguồn: Mỹ phẩm Mai Hân