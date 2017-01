Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong ngày và đêm hôm qua 12.1, một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc. Khi kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao suy yếu đã gây mưa diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng cho đến ngày hôm nay 13.1, lượng mưa bắt đầu giảm dần, thời tiết miền Bắc khô ráo trở lại.

Cũng theo ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, nhiệt độ các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đồng loạt giảm sâu do tác động của không khí lạnh. Người dân cảm nhận trời rét hơn, riêng khu vực vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại.

Cụ thể, nhiệt độ cập nhật đến 7 giờ sáng nay ngày 13.1 tại các trạm khí tượng miền Bắc thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với 3,2 độ C; tại Đồng Văn (Hà Giang) là 5,9 độ C; tại Sa Pa (Lào Cai) là 7,2 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 7,3 độ C.

Ở các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ cũng giảm sâu, phổ biến ở mức rét đậm. Khu vực Hà Nội có mức nhiệt độ từ 11 - 12 độ C, đo tại Láng (Q.Đống Đa) và H.Hoài Đức; tại thành phố Thái Bình (Thái Bình) 11,3 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 11 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cũng cho biết, trong ngày và đêm hôm nay 13.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh khác ở trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc bộ từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía đông trời rét đậm , vùng núi có rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi và vùng núi cao từ 9 - 11 độ C.

Hoàng Phan - Minh Hằng