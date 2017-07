Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3820 mức độ Khó

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3820 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 11.7.2017. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

QUY LUẬT:

Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.

Giải đáp ô số kỳ 3813

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3813 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng):

