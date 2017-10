Theo người dân tại khu vực, nguyên nhân kẹt xe là khu vực vòng xoay An Lạc bị ngập nặng sau trận mưa siêu lớn vào tối 12.10, dẫn đến ùn ứ phương tiện kéo dài bắt đầu từ 7 giờ sáng. Ùn tắc nghiêm trọng nhất là khu vực cầu An Lạc

VIDEO: Ngập quá nặng nên CSGT phải lội nước đẩy xe, dùng xe chuyên dụng để chở dân và xe máy qua khu vực an toàn

Sáng 13.10, cơn mưa kéo dài suốt đêm qua đã khiến các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về quốc lộ 13, Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, D1, D2 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)… lênh láng nước, nhiều nơi ngập sâu dẫn đến tình trạng dồn ứ và kẹt xe cục bộ trong nhiều giờ.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an khu vực cũng đã có mặt từ sớm để tiến hành điều tiết giao thông tại khu vực vòng xoay An Lạc. Các chiến sĩ Công an và CSGT lội nước giúp người dân đẩy xe ra khỏi khu vực ngập lụt.



Nhiều người đi đường bị mắc kẹt tại khu vực vòng xoay An Lạc vì mực nước ngập cao hơn nửa mét. Ông Trần Đức Tài (57 tuổi, ngụ P.An Lạc) cho biết: "Nhà tôi dưới chân cầu An Lạc nhưng giờ bị mắc kẹt ở vòng xoay An Lạc không biết chừng nào mới về nhà được, kẹt từ lúc sáng sớm tới giờ, kinh thiệt".





Phan Định