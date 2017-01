Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam vừa được Viện Kinh tế và Hòa bình - IEP xếp vào nhóm 10 quốc gia yên bình nhất thế giới (Chỉ số hòa bình toàn cầu - GPI 2016). Đây là những quốc gia hiếm hoi hoàn toàn đứng ngoài các cuộc xung đột. Dẫu rằng quanh ta còn nhiều điều chưa yên ổn, nhưng sự bình yên, an lành luôn là cái đích cuối cùng trong cuộc sống mà chúng ta luôn hướng đến. Hãy cùng nhìn lại những hành động ý nghĩa này để nhận ra còn thật nhiều những điều an lành mà chúng ta vô tình lướt qua trong suốt một năm qua!



Chuyện của 4 cô giáo vùng lũ: “Trò sống thì cô sống, trò chết thì cô chết…”

Trong những ngày cuối năm vừa qua, người dân cả nước nghẹn ngào khi đọc những chia sẻ chân tình từ 4 cô giáo trường mầm non xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) đã băng mình trong nước lũ để cứu học trò. Các cô bế các bé lên nóc tủ, cho nhiều bé đứng trên vai mình, có cô ngụp lặn vớt một bé rơi xuống nước.



Hàng triệu phần quà cho miền Trung thân yêu giữa mùa lũ

Khi những hình ảnh mưa bão, đói rét đang tàn phá miền Trung được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, cũng là lúc hàng triệu phần quà đã được nhiều nghệ sĩ, cá nhân, tổ chức quyên góp, kịp thời mang đến tận tay đồng bào.



Cô gái dừng xe giữa đường mặc áo mưa cho bà cụ

“Trong cơn dông, mưa xối xả, một bà cụ đang vội vã. Chợt cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ đuổi theo sau, bóc vội chiếc áo mưa choàng lên người bà. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước hành động của cô ấy và muốn làm thật nhiều hành động an lành như vậy”.

Bức ảnh đã được anh Trần Quan (sinh năm 1971), làm kinh doanh tại Hà Nội tình cờ chụp được tại cổng trường Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội).

Gửi yêu thương từ tấm lòng người mẹ trẻ

Với phương châm Ai dư thì cho ai cần thì nhận, tủ đồ miễn phí cho mẹ và bé của chị Đặng Du My số nhà 133 Tân Sơn, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM đã trở thành "góc nhỏ yêu thương” cho những ai có hoàn cảnh khó khăn.



Chiếc bánh trao đi, tình thương còn mãi

Những cái bánh mì đạm bạc, ít tiền nhưng là minh chứng cho sự tử tế và nghĩa cử đáng trân trọng của lòng người. Chiếc bánh mì đơn sơ đã tiếp thêm sức lực cho những người nghèo, khuyết tật, khó khăn… trên con đường mưu sinh nhọc nhằn.



Cảnh sát giao thông lấp cát, chữa ổ gà trên đường

12.000 like cùng nhiều lời khen ngợi, động viên từ cộng đồng mạng dành tặng cho người chiến sĩ cảnh sát tay cầm xẻng, tay cầm xô một mình lấp đầy hố sâu làm ách tắc giao thông dưới cái nắng 36 độ C của Hà Nội.



Sửa giày miễn phí cho người nghèo

"Sống là phải biết lao động mới thành công trong cuộc sống, sống thật thà mới thành người được quý trọng" đó là tâm niệm của chành trai Nguyễn Bá Cường (tên thường gọi là Beo - 19 tuổi). Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Beo vẫn quyết định góp một phần công sức để chia sẻ với mọi người trong những lúc khó khăn…



Vậy đó, ở quanh ta, cuộc sống cứ diễn ra hối hả nhưng chỉ cần chậm lại vài nhịp và quan sát, bạn sẽ thấy vẫn còn nhiều lắm những điều tử tế đang âm thầm diễn ra mỗi ngày. Bỏ qua những góc khuyết chưa hoàn hảo của cuộc sống và nuôi nấng những hi vọng, chăm chỉ làm những việc tốt dù nhỏ để cùng gieo và vun vén cho những hạt “mầm an lành” nảy nở giữa cuộc đời tươi xanh.

Đó là cách mà cậu bé trong phim ngắn “Mầm lộc an lành” đầu năm 2016 đã làm với hạt đậu mà người cha trao cho cậu trước ngày ra đi. Niềm tin về sự trở về của người cha thân yêu vẫn được em gìn giữ như hạt đậu mà em vun trồng và chăm bón. Khi hạt đậu của niềm hy vọng nảy mầm cũng là lúc người cha trở về sau những ngày lênh đênh trên biển để đón cái tết an lành cùng gia đình. Cuộc sống là như vậy đó, sẽ có những lúc chúng ta đầu hàng và buông bỏ nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin về những điều tốt đẹp. An lành rồi sẽ đến cho những ai biết nâng niu và chờ đợi. Thông điệp đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đã giúp bộ phim ngắn của công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chạm đến trái tim của hàng triệu người xem trong dịp tết Bính Thân. Đó cũng lần đầu tiên giúp chúng ta bừng tỉnh nhận ra giá trị của “An lành”, điều mà sâu thẳm trong tâm hồn ai cũng mong mỏi.

Không dừng lại câu chuyện của năm 2016, sẽ có thêm nhiều “mầm lộc an lành” hơn nữa được gieo giữa cuộc đời, để mỗi người trong chúng ta đều cảm nhận được sự an lành lan tỏa xung quanh mình. Hãy chờ đón và sẵn sàng đồng hành cùng Vinasoy trong những chương trình ý nghĩa sắp tới để mang “an lành” đến cho cộng đồng và chính bản thân bạn trong dịp tết 2017.



