Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày hôm qua 8.4, thời tiết nắng nóng đã xảy ra ở khu vực các tỉnh tây bắc Bắc bộ và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Nhiệt độ ở các khu vực nói trên phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ C. Cụ thể, tại Sơn La, nắng nóng ở Mường La là 36,4 độ C, còn tại Yên Châu nhiệt độ cao hơn là 36,9 độ C. Tại Nghệ An, địa bàn huyện Tương Dương có nắng nóng 36.9 độ. Khu vực Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh nhiệt độ nắng nóng 35,7 độ C. Tại Quảng Trị, khu vực Đông Hà cũng có nắng nóng lên tới 36,9 độ C.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, dự báo trong ngày hôm nay, 9.4, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía tây Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ, bắt đầu từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

tin liên quan Nắng nóng gay gắt trên cả nước Nam bộ chuyển mùa mưa từ đầu tháng 5 Không khí lạnh hoàn toàn suy yếu, trong 4 ngày tới thời tiết miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nóng từ phía tây lấn sang, nhiệt độ tăng mạnh, bắt đầu đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay.

Dự báo nhiệt độ nắng nóng trong ngày hôm nay sẽ phổ biến 35 - 37 độ C, trong đó có nơi trên 38 độ C. Khung thời gian từ 12 - 16 giờ là thời điểm trời nắng nóng nhất với nhiệt độ trên 35 độ C. Dự báo nắng nóng còn duy trì kéo dài ở các khu vực này cho đến hết ngày 11.4. Sau đó, vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng một số nơi ở phía đông Bắc bộ.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần, dự báo đến ngày 11.4, nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 33 - 35 độ C, thời tiết oi nóng.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên vùng biển vịnh Bắc Bộ có t hời tiết xấu với gió mạnh cấp 5, chiều tối và đêm nay gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 với sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m. Dự báo trong 2 - 3 ngày tới, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động với sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Hoàng Phan