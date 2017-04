Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 16.4.



Nhiều người ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã kéo đến Trạm thu phí Cầu Rác nằm trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) căng băng rôn và điều khiển ô tô di chuyển chậm qua trạm, khiến quốc lộ 1A qua khu vực này bị ách tắc cục bộ.

Những người chặn xe cho rằng, việc các phương tiện ô tô của người dân ở xã Cẩm Trung khi đi qua Trạm thu phí Cầu Rác không tham gia giao thông trên quốc lộ 1 (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh) nhưng vẫn phải trả phí BOT là bất hợp lý. Vụ việc này đã khiến quốc lộ 1A hướng nam - bắc bị ách tắc gần 2 giờ, kéo dài khoảng 200 m.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, người dân xã Cẩm Trung dùng khoảng 50 xe tải và xe ô tô con lưu thông chậm khi qua Cầu Rác, với các khẩu hiệu được dán trên xe “Chúng tôi không đi đường BOT tại sao bắt chúng tôi trả tiền”.

“Tôi mua xe tải chủ yếu chở vật liệu cho người dân trong xã và khu vực phụ cận. Dù không đi trên mét đường BOT tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh nhưng vẫn phải còng lưng trả phí lâu nay. Mỗi ngày tôi phải di chuyển qua lại Trạm thu phí Cầu Rác ít nhất 8 lần, mỗi lần quan cầu phải đóng 50 ngàn/lượt”, một tài xế lái xe tải bức xúc cho hay.

Để giải quyết ùn tắc, Công an xã Cẩm Trung phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường điều tiết, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời giải thích thuyết phục người dân giải tán. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân đã rút khỏi quốc lộ 1A.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngay khi nhận được vụ việc người dân chặn xe gây ách tắc giao thông, UBND huyện đã cử cán bộ có mặt để thuyết phục người dân. “Nếu người dân cho rằng việc thu phí là bất hợp lý thì nên viết đơn kiến nghị lên chính quyền, chúng tôi sẽ sắp xếp buổi làm việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng giúp người dân tháo gỡ những vướng mắc”, ông Nhật nói.

Ông Trịnh Xuân Phúc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên hạ tầng Sông Đà (đơn vị vận hành thu phí tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh) cho hay, năm 2005, Tổng công ty TNHH một thành viên hạ tầng Sông Đà được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép xây dựng tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Công trình được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng chiều dài hơn 16 km. Đến tháng 5.2009, công trình hoàn thành, công ty đã đề xuất được sử dụng Trạm thu phí Cầu Rác (đặt tại địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) thu phí để hoàn vốn.

Cũng theo ông Phúc, trong cuộc làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội tại Hà Tĩnh vào tháng 3 vừa qua, phía nhà đầu tư cũng đã kiến nghị về việc giảm giá vé cho tất cả các phương tiện ô tô khi đi qua trạm thu phí. Ngoài ra, công ty cũng đã nhiều lần làm tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị được giảm giá vé 50% cho các phương tiện ô tô của người dân huyện Cẩm Xuyên khi qua Trạm thu phí Cầu Rác nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi.

