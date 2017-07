Tưởng chỉ là câu chuyện ngôn từ giản đơn, ngờ đâu điều này đã làm khốn đốn không ít nhà cung cấp thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch khi họ quảng cáo trên Facebook (FB), trên Google Ad. Hầu như các từ khóa “rau sạch”, “rau an toàn” đều bị lỗi!



tin liên quan Những cô cậu 'nông dân' nhí Sài Gòn tự trồng rau sạch để ăn Trên sân thượng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4, TPHCM) có một vườn rau xanh mát. Điều đặc biệt là vườn rau này do chính các em học sinh tự tay canh tác, chăm sóc và thu hoạch để ăn. Trớ trêu thay, đa phần mảng kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch đều khởi nguồn từ mua bán online, marketing quảng bá cũng lan truyền từ FB mà ra. May thay, đó cũng chỉ là chuyện trục trặc ban đầu khi “rau sạch” chạm ngõ online. Giờ thì đã khác.

Lên mạng gặp... đồ quê

Cách đây chừng 5, 7 năm, thời mà chuyện mua bán online chưa manh nha, các mẹ, các chị chỉ cho nhau nhiều chiêu thức. Nào là, mua rau, mua thực phẩm phải có thương hiệu. Hoặc nếu nhà không gần các siêu thị, quen đi chợ thì cứ vô sạp bà Năm, cô Tám nào quen thân với gia đình nào giờ mua cho chắc ăn.

Cũng thời đó, các báo, tạp chí hay đăng dạng bài như: làm sao phân biệt rau củ VN hay các nước mập mờ không rõ nguồn gốc? Làm sao phân biệt rau có phun thuốc hay không ? Cách nhận biết lá rau, cọng giá tươi tốt, dài, mập đến đáng nghi ngờ. Cũng có khi, các mẹ, các chị mệt mỏi quá, đâm cáu, và bảo: thôi thì ra chợ cứ thấy rổ rau nào có... sâu thì mua !

Câu chuyện đã đổi thay khi các mẹ, các chị, nhất là giới văn phòng ai cũng có một tài khoản FB. Đúng là một cuộc để bộ ngoạn mục của các trang FB có những nick đại loại như: Chợ quê, Shạp đồ quê, Hàng trong xóm, Đồ dưới sông... Rất nhiều hình ảnh món ăn thức uống theo phong cách nhà quê, càng quê trớt càng dễ thu hút các bà nội trợ - vốn là dân văn phòng có gốc gác miệt vườn.

Văn phong câu chữ trên FB thể hiện rõ cá tính vùng miền của các mặt hàng rao bán. Kiểu như cách rao hàng của Chợ Xổm: “Chợ em mai về gà kiến quê giao bù đơn hàng cho các chị, tính tới tính lui còn dư được vài con. Gà kiến Chợ em con roi roi tầm 1,3 kg (sau khi làm sạch) cơ mà thịt chắc, ngọt và thơm lắm nè, ăn xong là ghiền gà Chợ em luôn đó. Về chung đợt gà ngày mai, Chợ em có gà ác và bồ câu mới ra ràng, đều hàng nuôi ở quê cơ mà số lượng không nhiều đâu ạ. Ủn ỉn truyền thống: ăn bã cá, rau quê, cám gạo, có ít cám công nghiệp đó nha”…

Hay sản vật từ vùng núi của một cô bạn vốn là nhà báo: “Xoài nhà. Chả thể là sơn hào hải vị cũng ko ngọt như các loại xoài có tiếng. Chỉ có được mỗi ưu điểm bẩn nắng gió bụi và mang nỗi nhớ quê nhà.

Khách nào mua hàng trùng ngày em được ba má gửi xoài thì em biếu chút quà quê hen. Mà ngộ. Nhiều người ở phố xa lạ với từ biếu "ăn lấy thảo" lắm. Em đi đâu góc quê vẫn còn. Ráng giữ cho lạnh vậy chớ thỉnh thoảng chất ấm nóng đơn giản lại trồi lên. Thích thì tặng thôi. Ko quan tâm lắm việc người ta có nghĩ mình có dụng ý không”…

Và trên hết, chất lượng, nguồn gốc an toàn vẫn là điều các nhà kinh doanh online đặt làm tiêu chí trước tiên. Như Thực phẩm An rao: “Thịt heo nuôi theo chuẩn hữu cơ của trang trại Bảo Châu đặt vấn đề an toàn và chất lượng lên hàng đầu nên vẫn thơm ngon từng thớ.

Nhà "An" cùng khách rất ghiền những món ăn được chế biến từ thịt heo ngon này. Từ xương cục, xương ống cho đến thịt nạc vai, thịt sấn mông... tất cả đều thơm và ngọt khi chế biến. Điều mà ít loại thịt heo khác có được.

Ngon tê lưỡi với ba chỉ bò tơ, thăn bò tơ Củ Chi! Mềm, ngọt và thiệt thơm. Các món như hấp, xào, nấu cháo, nấu lẩu... nấu đều ăn rất ngon! Bỏ giỏ ngay khách ơi!”.

Mua bán thực phẩm sạch trên mạng không giá cả phù hợp, chất lượng tươi ngon mà còn phải gầy dựng được niềm tin nếu không muốn người tiêu dùng tẩy chay. Bởi lẽ, sự lan truyền thông tin trên mạng xã hội luôn có tốc độ chóng mặt, chứ không chỉ dừng ở mức một đồn mười, mười đồn trăm như ông bà xưa từng nói.

Bảo chứng bằng niềm tin

Rõ ràng với nhu cầu thực phẩm an toàn ngày càng cao như hiện nay, việc kinh doanh nhỏ lẻ như vừa nêu là hoàn toàn không thể đáp ứng nổi. Tuy nhiên, nếu muốn cung ứng với quy mô lớn thì nhiều nhà kinh doanh đã nghĩ đến cuộc chơi lớn hơn, với sự đầu tư dài hơi và mức lợi nhuận chỉ có thể đến sau vài ba năm.

Có thể kể đến Vuonrau.com được thành lập từ 2013, với mô hình "từ trang trại tới bàn ăn". Với dịch vụ giao rau từ Đà Lạt đến tận nhà khách hàng tại TP.HCM và Hà Nội nhanh nhất có thể, Vườn Rau luôn muốn cung cấp dịch vụ giao rau tươi nhanh nhất. Được biết, tất cả rau củ từ vuonrau.com đều được theo dõi bằng mã từ khâu ươm giống, chăm sóc, thu hoạch và giao hàng.

Hay Cầu Đất Farm lại đánh vào niềm tin của khách hàng khi họ giới thiệu mô hình tham quan trang trại tại Đà Lạt hay quy trình rang xay, chế biến cà phê tại các điểm bán cà phê offline.

Và cách đây một năm, mô hình kinh doanh online kết hợp offline Mua Hàng Việt ra đời. Mua Hàng Việt là dự án được phát triển bởi Công ty cổ phần Báo Thanh Niên, nhằm cổ vũ, tôn vinh các thương hiệu Việt, đồng thời tạo cầu nối giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong nước, mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, khuyến khích tinh thần người Việt dùng hàng Việt.

Trong khuôn khổ dự án, website muahangviet.com.vn là kênh phân phối trực tuyến, giúp các doanh nghiệp Việt thêm một kênh bán lẻ, tiếp cận khách hàng tiềm năng và người tiêu dùng Việt.

Sứ mệnh được đặt ra của Mua Hàng Việt là tạo cầu nối giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp Việt, nhằm tôn vinh các thương hiệu Việt, mang đến những sản phẩm đảm bảo về chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng; xây dựng kênh phân phối thực phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng; góp phần đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân...

Để gầy dựng niềm tin, Mua Hàng Việt luôn đảm bảo: Đa dạng về sản phẩm Việt, đặc biệt là rau, củ, quả và thực phẩm an toàn. Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, minh bạch: Cam kết 100% tất cả sản phẩm được phân phối qua Mua Hàng Việt có nguồn gốc rõ ràng và được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền tại VN và quốc tế.

Quy trình kiểm định thường xuyên 3 bước chặt chẽ đối với hàng nông sản: Tiền kiểm, kiểm tại chỗ và hậu kiểm thông qua đơn vị độc lập được chứng nhận theo quy định hiện hành.

Đường dẫu xa, nhưng rõ ràng bức tranh cung ứng hàng hóa, thực phẩm an toàn xứ mình đã bắt đầu có nhiều điểm sáng, nhiều niềm tin.

Tâm Lâm