Đâu ai biết bà hỏa sẽ ghé thăm nhà lúc nào. Khi xảy ra hỏa hoạn, nếu hệ thống PCCC ở chung cư hoàn thiện thì chắc chắn ngọn lửa sẽ nhanh chóng được dập tắt, tính mạng, sức khỏe của cư dân cũng như tài sản sẽ được an toàn. Ngược lại, khi hệ thống PCCC chưa hoàn thiện, không xây dựng đúng thiết kế, bản vẽ thì hậu quả là khôn lường bởi nơi đó có hàng trăm căn hộ với hàng ngàn người sinh sống. Xin các chủ đầu tư đừng quá xem thường tính mạng của cư dân. Trần Thị Hồng

(Q.9, TP.HCM)

Ở chung cư vẫn phải đóng phí PCCC cho ban quản lý. Do đó, các chủ đầu tư tiếc gì mà không đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC cho chung cư, cho cư dân mà cứ né tránh mãi vậy? Khiếu nại của nhiều cư dân ở các chung cư hiện nay vẫn là hệ thống PCCC quá cũ kỹ, lạc hậu hoặc chưa hoàn thiện. Do đó, các cơ quan chức năng liên quan đến PCCC cần kiểm tra, giám sát hệ thống này ở các chung cư một cách thường xuyên, nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho bà con. Huỳnh Thị Mai Thanh

(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

(Q.Phú Nhuận, TP.HCM) T.T - Duy Khang

(thực hiện)