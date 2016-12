Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết từ 1.1.2017, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành.

"Điều này có nghĩa là chỉ xử phạt người điều khiển ô tô dùng tay để sử dụng điện thoại vì việc làm này không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Với các trường hợp người điều khiển ô tô dùng tai nghe bluetooth hay headphone CSGT sẽ nhắc nhở chứ không xử phạt. Điểm c, Khoản 3, Điều 30 cũng quy định người điều khiển xe máy không được sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh. Do đó, thói quen đeo headphone hay tai nghe bluetooth nghe nhạc của người điều khiển xe máy đều vi phạm luật giao thông và bị CSGT lập biên bản", một lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu giải thích.