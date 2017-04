Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Nguyen Thi Chau: 200.000 đồng; Pham Van Long: 1.000.000 đồng; Pham Thanh Tung: 300.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Phan Dang Khanh Quynh: 3.000.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; Vo Minh Luan: 500.000 đồng; Tran Xuan Huy: 500.000 đồng; Huynh Hoang Phuc Vinh: 300.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Ngo Quang Hien: 1.000.000 đồng; Le Thi Minh Tam: 500.000 đồng; Phan Thi Thanh Ly: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Linh: 200.000 đồng; Tran Thi Thu: 300.000 đồng; Le Van Hien: 200.000 đồng; Tran Trung Liet: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; Hua Thuy Thanh Thao: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Dieu Thanh: 200.000 đồng; Du Thi Linh Phuong: 200.000 đồng; Anh Thuong: 500.000 đồng; Oanh Do Thi: 500.000 đồng; Hoang Thi My: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 300.000 đồng; Tran Hoang Tan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hai Van: 100.000 đồng; Cao Duc Kien: 500.000 đồng; Tang Kim Thi: 1.000.000 đồng; Truong Thu Loan: 400.000 đồng; Huynh Phuc An: 400.000 đồng; Nguyen Thai Nga: 2.000.000 đồng; Thai Hong Phuc: 200.000 đồng; Pham Ngoc Ha: 1.000.000 đồng; Vuong Hong Phuc: 4.000.000 đồng; ban doc KP: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hoa: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Duong Thi Hong Anh: 500.000 đồng; Le Ngoc Binh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Bay: 2.000.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Tran Kim Thoa: 700.000 đồng; (còn tiếp)

tin liên quan Trao tiền giúp 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn Ngày 12.4, đại diện Báo Thanh Niên cùng chính quyền một số địa phương ở H.Gio Linh (Quảng Trị) đến thăm hỏi và trao tiền của bạn đọc hỗ trợ 2 gia đình bị bệnh tật bủa vây.

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Trao tiền cho vợ chồng già bệnh tật Chiều 19.4, thông qua Báo Thanh Niên, đại diện của ông Thân An (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Việt Á, Đà Nẵng) và cửa hàng Honda Tân Cương (235 Lê Duẩn, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã trao tận tay gia đình ông Lê Chí Cảnh (80 tuổi, ở thôn Câu Nhi, xã Hải Tân, H.Hải Lăng, Quảng Trị) số tiền 10 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm (quạt máy, gạo, dầu ăn, mì tôm, nước mắm…). Ông Cảnh là nhân vật trong bài Vợ chồng già bệnh tật lay lắt nuôi nhau đăng trên Thanh Niên ngày 18.4. Trước đó, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã chuyển số tiền 10 triệu đồng do ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa-Vũng Tàu) phát tâm, giúp đỡ gia đình ông Cảnh vượt qua cảnh ngặt nghèo. Nguyễn Phúc



