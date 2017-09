Bạn đọc (34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 400.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; (còn tiếp)



Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Phong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Ut: 300.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Sang: 600.000 đồng; C Phuong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 400.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; Phi Van Tuan Anh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Linh (DC Huynh Tan Phat): 200.000 đồng; Vo Huu Tri: 500.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; co Vo Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Le Si Tri: 500.000 đồng; Doanh Thi Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 1.000.000 đồng; ba Tran Thi Tuyet: 300.000 đồng; Nguyen Thi Chau: 300.000 đồng; Huynh Canh Toan: 500.000 đồng; DS Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Nguyen Thai Dung: 300.000 đồng; Tran Le Anh Ngoc: 1.000.000 đồng; Le May: 200.000 đồng; Tran Thi Trung Thuy: 1.000.000 đồng; Ho Phuoc Hung: 500.000 đồng; Dam Thi Trinh: 1.000.000 đồng; Dam Tu Xuan: 1.000.000 đồng; Dien Thinh Luong: 200.000 đồng; Dinh Lan Phuong: 200.000 đồng; Hua Thi Cuc (Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Ho Van Tai: 200.000 đồng; Dinh Van Dat: 500.000 đồng; Tran Hue Duc: 2.500.000 đồng; Truong Thi Thu Trang: 500.000 đồng; Ho Van Khoi: 500.000 đồng; ban doc (Q.Binh Tan, TP.HCM): 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vo Minh Luan: 500.000 đồng; Le Ngoc Binh: 200.000 đồng; Tran Hoang Tan: 500.000 đồng; Thai Hong Phuc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Phuong: 1.000.000 đồng; Le Hoang Nam: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 300.000 đồng; Tong Thi Kieu Loan: 500.000 đồng; Nguyen Pham Tien My: 300.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Sang: 400.000 đồng; Tran Thi Bien: 500.000 đồng; Tran Huynh: 1.000.000 đồng; Tran Thien Phuoc: 500.000 đồng; Trinh Thi Thu Huong: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp anh Phạm Phi Long - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài Hy sinh khi chữa cháy nhà dân trên Thanh Niên ngày 9.9.2017):

Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; hưu trí Đặng Thị Thu Nga (P.11, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Me (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Đăng Khoa (Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp. TP.HCM): 300.000 đồng; Lâm Thảo (248/20 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Trúc Nam (P.4, Q.8. TP.HCM): 250.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; bạn đọc (Q.2, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 400.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; Vu Thi Thuan: 300.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 400.000 đồng; Pham Thi Hong Thuy: 400.000 đồng; ong ba Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 400.000 đồng; Nguyen Thi Hong Thuy: 100.000 đồng; Bui Thi Tuyet Lan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Tuong Oanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Ngoi: 200.000 đồng; Ngo Thi Giang: 400.000 đồng; Nguyen Minh Tuyen: 200.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 400.000 đồng; Vu Dang Xuan Huong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ha (TP.HCM): 300.000 đồng; Le Thi Kim Phuong: 200.000 đồng; Ho Thi Kim Thoa: 1.000.000 đồng; Tran Thi Cam Ha: 1.000.000 đồng; Phan Hong Thuc Uyen: 200.000 đồng; Cong ty san xuat Ngoc Hanh : 400.000 đồng; Tran Thai Binh: 1.000.000 đồng; Chu Nguyen Mong Lam: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Giúp anh Phan Tấn Quốc - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài Hy sinh khi chữa cháy nhà dân trên Thanh Niên ngày 9.9.2017):

Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; hưu trí Đặng Thị Thu Nga (P.11, Q.6, TP.HCM): 100.000 đồng; Nguyễn Thị Me (Q.4,TP.HCM): 250.000 đồng; Lê Đăng Khoa (Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 50.000 đồng; bạn đọc (34/8 Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.2, TP.HCM): 150.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 150.000 đồng; Vu Thi Thuan: 150.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Pham Thi Hong Thuy: 300.000 đồng; ong ba Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Bui Thi Tuyet Lan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.500.000 đồng; Nguyen Thi Tuong Oanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Ngoi: 150.000 đồng; Ngo Thi Giang: 300.000 đồng; Nguyen Minh Tuyen: 150.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 300.000 đồng; Vu Dang Xuan Huong: 150.000 đồng; Nguyen Thi Cam Van: 50.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 100.000 đồng; Le Thi Kim Phuong: 150.000 đồng; Ho Thi Kim Thoa: 1.000.000 đồng; Tran Thi Cam Ha: 1.000.000 đồng; Phan Hong Thuc Uyen: 150.000 đồng; Cong ty san xuat Ngoc Hanh: 300.000 đồng; Tran Thai Binh: 1.000.000 đồng; Chu Nguyen Mong Lam: 150.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Thanh Niên