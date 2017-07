Tìm về chiến trường xưa



Ở tuổi 69, ông Hai Trí được cán bộ, chiến sĩ Đội K93 gọi bằng anh, người nhỏ hơn thì kêu chú; còn những thành viên Đội công tác chuyên trách Campuchia quen gọi ông là “Tà Hai”, với ý nghĩa tôn trọng, đề cao người uy tín. Dáng cao to, khỏe mạnh, ông luôn xông xáo trong hoạt động đi tìm hài cốt cùng đồng đội, ít ai biết rằng ông bị thương tật đến 49% do chiến tranh để lại.

Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đi tìm mộ liệt sĩ, ông Hai Trí kể một lần sang Koh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia thu thập tin tức, đội công tác đã xác định được vị trí mộ, nhưng rủi thay lại nằm ngay trong nhà máy xay lúa của người Hoa. Anh em phải kiên trì năn nỉ gần cả tháng họ mới cho đào tìm mộ.

Sau khi bốc được 2 bộ hài cốt, cả đoàn phải xây trả lại nền nhà y như cũ. “Công việc đi tìm mộ liệt sĩ cực kỳ khó khăn, vất vả. Một chuyến đi kéo dài vài tháng, có khi cả năm trời là chuyện thường. Nhưng nếu nản lòng, kể như mình đã “bỏ” anh em lại trên đất bạn, trong khi ở quê, thân nhân liệt sĩ ngày đêm mong tin”, ông Hai Trí chia sẻ.

Theo đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93, hồi chiến tranh, ông Hai Trí từng tham gia nhiều cuộc hành quân, trận đánh ở chiến trường Campuchia nên rất am hiểu đặc điểm địa hình nơi đây. “Nhờ ông Hai Trí mà việc tìm mộ liệt sĩ của cả đội thuận lợi hơn. Nhiều năm liền, khắp các địa danh ở Campuchia như: Takeo, Kandal, Kampot, Kampong Speu, Koh Kong... đều in dấu chân ông với tư cách là người cố vấn cho Đội chuyên trách K93 An Giang”, đại tá Trung cho biết.

Có chú Hai Trí là yên tâm

Đúng ra khi có quyết định về hưu, tôi đã có thể nghỉ ngơi thảnh thơi. Nhưng nghĩ đến anh em mình còn nằm lại trên đất khách, thấy trong lòng day dứt không yên... Ông Hai Trí Công việc hằng ngày trên đất bạn của ông Hai Trí là đi thu thập tin tức, xử lý các nguồn tin do người dân Campuchia cung cấp, rồi phân tích địa hình, địa vật và khảo sát; sau đó đề xuất ban chỉ huy cho anh em đi đào tìm. Công việc thường rất căng thẳng, nhưng ông lúc nào cũng động viên tinh thần anh em để quên đi mệt nhọc, vất vả. Những người lính trẻ Đội K93 gọi ông là “nhà ngoại cảm” tài tình, hơn cả những gì mà người ta đồn đại. “Có chú Hai Trí là tập thể Đội K93 cảm thấy yên tâm làm nhiệm vụ. Vắng chú vài ngày là không khí sinh hoạt như lắng hẳn”, một thành viên Đội K93 chia sẻ.

Việc đi tìm mộ liệt sĩ được ông Hai Trí xem như lẽ sống, đạo lý mà ông phải thực hiện. Ông luôn nhắc nhở anh em làm tốt công tác dân vận, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cách quan hệ, ứng xử với chính quyền sở tại và người dân địa phương. Ông cho rằng nếu mình thực hiện đúng nghĩa vụ thiêng liêng và làm tròn trách nhiệm, chắc chắn người dân Campuchia sẽ ủng hộ.

Thời gian ông ở bên đất chùa tháp còn nhiều hơn ở nhà. Hiếm khi nghe ông đề cập đến chuyện tuổi cao, sức yếu hay những chuyện riêng tư mà chỉ thấy ông chuyên tâm cùng đồng đội ra sức tìm được thật nhiều mộ liệt sĩ.

“Đúng ra khi có quyết định về hưu, tôi đã có thể nghỉ ngơi thảnh thơi. Nhưng nghĩ đến anh em mình còn nằm lại trên đất khách, thấy trong lòng day dứt không yên...”, ông trải lòng.

Ít ai biết vị đại tá về hưu giản dị, thâm trầm này đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bởi ông lúc nào cũng cùng ăn, cùng ở, cùng làm như bao anh em khác.

Phan Trọng Ân