Theo ông Võ Sỹ Lâm, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Tương Dương, săng lẻ thuộc họ bằng lăng, gỗ nhóm 5. Gỗ săng lẻ thường dùng để đóng thuyền hoặc làm nhà. Săng lẻ phân bố rộng ở huyện Tương Dương và nhiều vùng khác của Nghệ An, nhưng đến nay đã bị khai thác gần hết, chỉ còn ở khu rừng Tam Đình. Săng lẻ phát triển chậm, những thân cây ở đây cho thấy khu rừng đã tồn tại hàng trăm năm nay.

Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa khu rừng săng lẻ Tam Đình vào diện được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, rừng săng lẻ này “mang nguyên vẹn một khu hệ sinh thái đặc trưng mưa ẩm nhiệt đới của miền tây Nghệ An còn sót lại với một nguồn gien quý trước nguy cơ cạn kiệt”.