Khai thác đường bay mới không dễ



Nếu qua đêm ở Cần Thơ thì các hãng hàng không phải khai thác đường bay mới hoặc thêm chuyến bay đêm TP.HCM - Cần Thơ và chuyến bay sớm Cần Thơ - TP.HCM. Đó chắc chắn là giải pháp để bù chi phí xăng dầu. Không thể bay trống 2 chiều chỉ để tìm một chỗ đậu qua đêm, như vậy là vô cùng lãng phí. Máy bay chứ không phải chiếc xe, muốn chạy đi đâu thì chạy.

Hơn thế, mỗi lần máy bay cất, hạ cánh sẽ gây nên những hao mòn đáng kể. Vì vậy, phương án bay trống 2 chiều là hoàn toàn không khả thi, làm khó cho các hãng hàng không.

Trần Thanh Trung

(Q.6, TP.HCM)

tin liên quan Đưa máy bay đỗ qua đêm tại Cần Thơ, giảm tải Tân Sơn Nhất Cục Hàng không VN vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco về việc nghiên cứu, báo cáo kế hoạch đậu lại máy bay qua đêm tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Giá vé có lý do tăng

Nếu buộc phải bay máy bay trống từ TP.HCM xuống Cần Thơ để đậu qua đêm thì chắc chắn các hãng hàng không sẽ tốn thêm chi phí. Lúc đó, họ sẽ hoạch toán chi phí này vào giá vé, và chắc chắn giá vé sẽ tăng. Xét cho cùng thì hành khách, người dân sẽ phải gánh chịu cho sự thiếu nhìn xa trông rộng của những lãnh đạo, quản lý ngành hàng không. Đã thấy trước tình trạng quá tải mà không xúc tiến các phương án mở rộng nhà ga, bãi đậu. Đến bây giờ khi quá tải thì yêu cầu các hãng bay xuống Cần Thơ để qua đêm. Tại sao bao năm nay không lo mở rộng bãi đậu máy bay rồi bây giờ than quá tải?

Võ Minh Long

(Q.2, TP.HCM)

Mở thêm đường băng

Tôi thường đi trên các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 21, 22 giờ và lần nào máy bay cũng phải bay vòng vòng trên trời để chờ đáp xuống do quá tải đường băng. Cảm giác lúc máy bay bay lòng vòng để chờ đáp xuống mặt đất rất là sợ. Ai đi máy bay cũng mong cho mau đến, an toàn trong khi thông báo của tiếp viên là máy bay sắp đến mà cứ bay lòng vòng như thế thì sao không lo. Do đó, bên cạnh việc mở rộng chỗ đậu cho sân bay, cũng cần gấp rút tính toán làm sao để mở rộng đường băng, nâng cao được tần suất cất, hạ cánh, chấm dứt tình trạng máy bay bay lòng vòng như thế.

Hồ Vĩnh Hiệu

(TP.Tân An, Long An)

tin liên quan Sân bay quá tải, hàng không ép giảm chuyến Nghịch lý đang diễn ra trên thị trường hàng không khi cơ quan quản lý tính đến chuyện đưa ra quota giới hạn số lượng máy bay mua mới cũng như số chuyến của các hãng với lý do hạ tầng quá tải.



Tân Sơn Nhất là cảng hàng không lớn cả nước, nếu bị giảm tải sẽ gây xáo trộn việc đi lại của hành khách cũng như ảnh hưởng dây chuyền đến các sân bay địa phương khác. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước nên nhanh chóng cho triển khai mở rộng sân đậu tại Tân Sơn Nhất. Chủ trương mở rộng sân bay đã có nhưng triển khai quá chậm chạp mới dẫn đến hệ quả như hiện nay. Tân Sơn Nhất là cảng hàng không lớn cả nước, nếu bị giảm tải sẽ gây xáo trộn việc đi lại của hành khách cũng như ảnh hưởng dây chuyền đến các sân bay địa phương khác. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước nên nhanh chóng cho triển khai mở rộng sân đậu tại Tân Sơn Nhất. Chủ trương mở rộng sân bay đã có nhưng triển khai quá chậm chạp mới dẫn đến hệ quả như hiện nay. Đinh Trúc Ly

(Q.8, TP.HCM) Sự ra đời của các hãng hàng không giá rẻ đã khiến lượng khách đi máy bay tăng đột biến. Kéo theo đó là sự gia tăng máy bay, dẫn đến quá tải chỗ đậu, quá tải cho đường băng lên xuống. Đây là điều lẽ ra phải thấy trước và sớm có phương án mở rộng các sân bay vốn đã chật chội. Qua câu chuyện này, nhà nước cần triển khai mở rộng hàng loạt sân bay lớn trong cả nước chứ không chỉ Tân Sơn Nhất nhằm phục vụ chỗ đậu máy bay và khai thác thêm nhiều chuyến bay hơn nữa. Sự ra đời của các hãng hàng không giá rẻ đã khiến lượng khách đi máy bay tăng đột biến. Kéo theo đó là sự gia tăng máy bay, dẫn đến quá tải chỗ đậu, quá tải cho đường băng lên xuống. Đây là điều lẽ ra phải thấy trước và sớm có phương án mở rộng các sân bay vốn đã chật chội. Qua câu chuyện này, nhà nước cần triển khai mở rộng hàng loạt sân bay lớn trong cả nước chứ không chỉ Tân Sơn Nhất nhằm phục vụ chỗ đậu máy bay và khai thác thêm nhiều chuyến bay hơn nữa. Nguyễn Đình Tuấn

(Q.Tân Bình, TP.HCM) An Phong - Duy Khang

