Vượt 14.000 xe so với quy hoạch Theo ông Bùi Xuân Cường, TP.HCM hiện có đến 26.000 xe taxi và hoạt động như taxi. Thế nhưng, ngoài khoảng 11.000 xe taxi của các doanh nghiệp taxi truyền thống như Vinasun, Mai Linh..., có đến khoảng 14.000 xe chạy theo dạng hợp đồng điện tử sử dụng công nghệ app như Grab, Uber, vượt 14.000 xe so với quy hoạch. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dịp tết năm nay lượng khách tăng 20% so với tết năm ngoái, vượt 28% so với quy hoạch.