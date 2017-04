Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc một số hộ dân trên địa bàn P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM hai năm liên tiếp bị tạt sơn vào nhà đã gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm ra người chủ mưu tạt sơn là Trịnh Đình Thành, dân phòng tự quản của khu phố.

VIDEO: Tìm ra người tạt sơn nhà dân lúc nửa đêm suốt 2 năm ở Sài Gòn

Vì bức xúc trong việc một số hộ tại Khu phố 4, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức không đóng tiền dân phòng tự quản. Thành đã nhờ một số người lợi dụng lúc nửa đêm tạt sơn vào nhà ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Thiệu Minh Hải và ông Nguyễn Đức Tuệ gây sức ép để các hộ dân trên phải đóng tiền dân phòng.

Tháng 3.2017, Thành tiếp tục tạt sơn nhằm đe dọa. Cho đến sáng 6.4.2017, Trịnh Đình Thành và một số người tham gia đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi: ném chất bẩn vào nhà người khác.

Theo đó, sáng 7.4, Đại diện UBND, công an và Ban điều hành khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước đã cùng Trịnh Đình Thành tới nhà các hộ dân bị tạt sơn để xin lỗi và khắc phục hậu quả.





“Qua sự phản ánh, Công an phường đã xử lý các đối tượng có hành vi tạt sơn. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, xử lý hành chính và đơn vị sẽ đưa ra kiểm điểm trước dân những người này. Thời gian tới phường sẽ tập trung củng cố lực lượng dân phòng tự quản và nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức cho biết.

Lý giải việc không đóng tiền dân phòng, ông Thiệu Minh Hải - hộ dân bị tạt sơn chia sẻ: “Từ cuối năm 2014, gia đình nhận thấy lực lượng dân phòng tự quản hoạt động không hiệu quả, nhiều hộ dân bị mất mát tài sản có giá trị nhưng không xử lý được nên gia đình chúng tôi không tiếp tục đóng tiền nữa. Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc với Ban điều hành khu phố để tìm giải pháp cho chuyện này.”

