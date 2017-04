Thông tin trên được Bộ Y tế công bố chiều nay (26.4).

Cùng ngày, tiến sĩ Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với đại diện của Công ty dược phẩm Gilead Sciences, công ty dược phẩm của Mỹ, hiện đang là chủ sở hữu bằng sáng chế một số thuốc mới điều trị viêm gan C và là một trong các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới chuyên cung cấp thuốc điều trị viêm gan C.



Hai bên trao đổi và thống nhất một số biện pháp nhằm tăng cường tiếp cận thuốc điều trị viêm gan C (bao gồm cả thuốc phát minh và thuốc generic) tại Việt Nam, trong đó, đáng chú ý có thỏa thuận: Công ty Gilead Sciences đảm bảo sẽ cung cấp đủ thuốc điều trị viêm gan C (thuốc phát minh) gồm các thuốc Sovaldi, Havorni và Epcluse cho Việt Nam với giá thấp nhất, chỉ bằng 1% giá thuốc phát minh hiện đang bán cho thị trường Mỹ.

Ngoài ra, Công ty Gilead Sciences sẽ hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam sản xuất thuốc điều trị viêm gan C để có giá thuốc thấp hơn giá nhập khẩu, cũng như hỗ trợ nghiên cứu tương đương sinh học đối với thuốc generic sản xuất tại Việt Nam so với thuốc sản xuất tại Mỹ; cung cấp cho Bộ Y tế danh sách các công ty dược phẩm nước ngoài được Gilead Sciences chính thức cho phép sản xuất nguyên liệu và/hoặc thành phẩm thuốc điều trị viêm gan C của Công ty theo hình thức giấy phép tự nguyện.

Đổi lại, Bộ Y tế sẽ cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc theo hình thức cấp phép nhanh (fast-track) cho các thuốc điều trị viêm gan C do Công ty Gilead Sciences - công ty phát minh, đăng ký và sản xuất; đồng thời, Bộ này sẽ báo cáo Chính phủ xem xét việc đưa thuốc điều trị viêm gan C của Công ty Gilead Sciences vào danh sách thuốc mua theo chương trình, và trong trường hợp này, Gilead Sciences có thể xem xét để cung cấp thuốc cho Việt Nam với giá ưu đãi hơn theo chính sách hiện hành của Công ty.

Gilead Sciences cũng cam kết bảo đảm hoặc có cơ chế bảo đảm các thuốc điều trị viêm gan C, cung cấp cho thị trường Việt Nam theo một trong các hình thức nêu trên, đáp ứng các tiêu chí chất lượng, an toàn, hiệu quả theo các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về dược.

