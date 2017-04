tin liên quan Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết nứt Ngày 16.3, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) có văn bản báo cáo Bộ GTVT và đề xuất giải pháp xử lý vết nứt và đảm bảo chất lượng thi công lớp móng đá dăm gia cố xi măng nằm trên lớp cấp phối đá dăm loại 1 (CTB), thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc triển khai thực hiện dự án này đã được tỉnh Phú Yên liên tục chỉ đạo. Cụ thể, ngày 31.10.2016, ông Nguyễn Chí Hiến cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP.Tuy Hòa đã kiểm tra, tổ chức giao ban thực địa để giải quyết các vướng mắc trong triển khai dự án trên.

Sau khi Thanh Niên ngày 21.4 phản ánh: Dù chưa có quyết định giao đất nhưng chủ đầu tư vẫn dọn rừng phòng hộ tại xã An Phú (TP.Tuy Hòa) để làm dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã có văn bản chỉ đạo các sở: KH-ĐT, Xây dựng, TN-MT, NN-PTNT cùng các cơ quan liên quan rà soát quá trình thực hiện dự án này và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26.4.Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc triển khai thực hiện dự án này đã được tỉnh Phú Yên liên tục chỉ đạo. Cụ thể, ngày 31.10.2016, ông Nguyễn Chí Hiến cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP.Tuy Hòa đã kiểm tra, tổ chức giao ban thực địa để giải quyết các vướng mắc trong triển khai dự án trên.

Tại đây, chủ đầu tư (Công ty TNHH New City Việt Nam) đã báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án và công tác triển khai thi công, ông Hiến đã có kết luận chỉ đạo biểu dương tập thể, cá nhân và khen thưởng Công ty TNHH New City Việt Nam, Công ty CP môi trường đô thị Phú Yên và Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm...

Trong kết luận giao ban tại thực địa, ông Hiến cũng đã chỉ đạo nhà đầu tư phải cho đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị cơ giới, tập kết vật liệu tại công trình, tổ chức thi công nhiều hạng mục, nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ... Và ông Hiến yêu cầu nhà đầu tư liên hệ với Sở TN-MT tỉnh Phú Yên để hướng dẫn trong việc lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án.

Cũng tại giao ban thực địa, ông Hiến chỉ đạo rất cụ thể cho chủ đầu tư là xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết thi công công trình theo tuần, tập trung chỉ đạo triển khai các hạng mục còn lại của dự án: resort, khách sạn, công viên giải trí đa năng, khu tập thể thao... để đưa tất cả các hạng mục công trình vào sử dụng theo tiến độ cam kết. 2 tuần một lần, UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức giao ban thực tế tại công trình để giải quyết các vướng mắc và đôn đốc triển khai thi công xây dựng.

Với chỉ đạo như trên, rõ ràng UBND tỉnh Phú Yên biết rõ dự án này ngay từ đầu đã vướng ĐTM, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (rừng phòng hộ) sang mục đích khác, chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất... Vì sao biết rõ như vậy mà tỉnh vẫn "bật đèn xanh" cho chủ đầu tư triển khai dự án? Để làm rõ việc này, PV Thanh Niên liên hệ với ông Đào Mỹ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, đăng ký làm việc với lãnh đạo tỉnh, nhưng ông Mỹ hẹn đến ngày 26.4 khi các sở ngành có báo cáo thì sẽ trả lời.

Ngoài dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, tại khu vực rừng phòng hộ xã An Phú (TP.Tuy Hòa) còn có một dự án khác cũng đang triển khai là dự án Khu du lịch sinh thái Sao Mai do Công ty TNHH du lịch Sao Việt làm chủ đầu tư. Dự án này sẽ lấy hơn 19,3 ha đất rừng phòng hộ, đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt ĐTM.

Đức Huy