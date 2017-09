Ngày 26.9, trao đổi với báo Thanh Niên, trung tá Trần Công Vinh, Trưởng công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) cho biết, vụ xe ôm truyền thống xô xát với xe ôm GrabBike xảy ra vào chiều 25.9, tại khu vực cổng bến xe An Sương.

Theo ông Vinh, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường lập biên bản, mời tài xế GrabBike lên lấy lời khai. Đến sáng nay, công an cũng tiếp tục mời các xe ôm tại bến xe có liên quan lên công an xã làm việc.

VIDEO: Xô xát giữa xe ôm truyền thống và GrabBike ở bến xe An Sương

“Khi xem clip thì anh xe ôm GrabBike này có cầm cây gậy 3 khúc, tuy nhiên lúc chúng tôi tiếp cận và mời anh ta lên làm việc thì không thu được tang vật này. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ”, trung tá Trần Công Vinh cho biết thêm.

Trước đó, ngày 25.9, trên Facebook xuất hiện một clip ghi lại vụ xô xát giữa xe ôm truyền thống và xe ôm GrabBike trước cổng bến xe An Sương (H.Hóc Môn, TP.HCM).

Theo đó, một tài xế xe ôm GrabBike trong lúc đứng trên lề đường QL.22, trước cổng BX An Sương chờ đón khách, thì một người chạy xe ôm tại đây ra xua đuổi, không cho đứng rước khách.

Tuy nhiên, do lời qua tiếng lại, một xe ôm truyền thống trực tiếp cự cãi đã hành hung xe ôm GrabBike. Lập tức tài xế xe ôm GrabBike rút công cụ hỗ trợ (gậy ba khúc) nhưng chưa kịp chống trả thì bị nhóm xe ôm truyền thống tại đây lao tới đánh tới tấp. Sau khi được một số người tại đây can ngăn, vụ xô xát mới dừng lại.

An Huy