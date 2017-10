Nhờ xem chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng The Apprentice trên kênh BBC, một bà mẹ 2 con đã vô tình phát hiện chồng mình từng bí mật hẹn hò cà phê với một cô gái lạ, theo Mirror.

tin liên quan Khi chồng gặp người vợ chọn giải pháp... im lặng Người ta thường bảo phụ nữ nói nhiều nhưng trong ngôi nhà của mình, lâu nay chị Tâm đã trở thành người luôn... im lặng.

tin liên quan Chồng đối mặt với án tù vì theo dõi và bắt quả tang vợ ngoại tình Một ông chồng bị cắm sừng ở Mỹ đang đối mặt với án tù lên đến 15 năm sau khi bị cáo buộc theo dõi vợ trái phép và đột nhập gia cư bất hợp pháp với ý đồ trộm cắp.

Người mẹ này vốn là nữ nhà báo, tên Rosa Silverman. Cô phát hiện chồng mình trong một cảnh quay của chương trình The Apprentice sau khi được người bạn nọ báo tin. Rosa nhìn thấy chồng đang vừa ẵm con vừa ngồi tám chuyện với một phụ nữ không rõ mặt tại khu Pop Brixton, phía nam London (Anh).Ban đầu, người bạn của Rosa nhìn vào cảnh quay của chương trình The Apprentice và tưởng đâu Rosa đang ngồi cà phê với chồng nên liền báo tin để chọc ghẹo rằng "cả nhà Rosa đang được lên truyền hình thực tế". Song, thêm một người bạn khác cũng nhìn thấy cảnh tương tự nhưng phát hiện cô gái đang ngồi cà phê trong cảnh quay ấy không phải là Rosa nên liền báo tin cho cô ta. Rosa lập tức bật chương trình lên để xem và thấy chồng đang cà phê với cô gái nào đó không phải mình.Sau đó, Rosa liên tục "truy vấn" chồng về cô gái lạ ấy. Nhưng anh ta nói rằng không nhớ đã ngồi cà phê với ai ở khu Pop Brixton. May là cuối cùng, cặp đôi nhận ra đó là một người bạn của cả hai người, nên thở phào nhẹ nhõm."Ngay cả khi bạn ngồi ăn uống quán ngoài trời với bạn bè cũng không còn... là điều vô hại nữa rồi. May là chồng tôi đã trưng thêm hình ảnh cuộc gặp hôm đó với cô bạn chung của hai vợ chồng để làm bằng chứng, giải quyết mâu thuẫn", Rosa cho biết.