Ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đến trưa 16.7 số lượng thí sinh (TS) điều chỉnh trực tuyến là 53.845, điều chỉnh bằng phiếu là 4.199.

Chỉ thêm chứ không bớt

Trong số khoảng hơn 20 TS đến Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), thì Bùi Hương Ly là một trong số TS thực hiện sớm nhất việc điều chỉnh nguyện vọng (NV). Ly cho biết trước đây đăng ký 4 NV vào khối B, trong đó 3 NV đầu (y học cổ truyền, điều dưỡng, dinh dưỡng, y tế công cộng) đều là của Trường ĐH Y Hà Nội, NV cuối cùng là Trường ĐH Y tế công cộng. Nhưng sau khi biết kết quả (24,5), Hương Ly đã quyết định đổi NV điều dưỡng của Trường ĐH Y Hà Nội lên số 1, Trường ĐH Y tế công cộng lên số 2, bỏ đi 2 NV cũ đồng thời bổ sung thêm 2 NV mới.

Bạn cùng lớp của Hương Ly là Nguyễn Thanh An, được 27,7 điểm khối A và 27,5 khối A1, đã đăng ký 15 NV nhưng vẫn đến trường để thực hiện việc đổi NV. An cho biết chỉ thực sự quan tâm mấy NV đầu và cuối cùng, còn các NV giữa thì tiện đâu ghi đấy, vì thế việc đổi NV cũng chỉ dành cho mấy trường mà An thích hàng đầu.

Còn Nguyễn Ngọc Lan, cũng là học sinh Trường THPT Cầu Giấy, dự định tăng thêm số NV so với ban đầu. Lan cho biết được 27,35 khối B, đã đăng ký 6 NV, trong đó 3 NV đầu đều của Trường ĐH Y Hà Nội nhưng bây giờ nghĩ lại Lan vẫn thích nhất ngành y đa khoa nên đã bỏ đi 2 NV cũ, thêm vào 3 NV mới đều là y đa khoa nhưng của các Trường ĐH Y Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên. “Điểm của em chắc khó đỗ Trường ĐH Y Hà Nội. Chấp nhận đi xa một chút nhưng vẫn được học y đa khoa”, Lan chia sẻ.

Đến trường điều chỉnh cho yên tâm

Theo ông Nguyễn Gia Khánh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, (Hà Đông, Hà Nội), riêng ngày đầu tiên (15.7), trên hệ thống hiện lên thông báo trường có 40 TS thay đổi NV trực tuyến, trong đó có 3 TS trực tiếp đến trường ngồi nhờ máy tính trong phòng máy để đổi NV.

Nguyễn Thị Thu Trang, cũng là học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết ban đầu thực hiện việc điều chỉnh NV bằng máy tính ở nhà. Nhưng mạng bị “đơ”, điều chỉnh chưa xong mà vẫn không điền được thông tin tiếp nên đến trường làm cho yên tâm.

Một trường hợp khác ở trường này cũng khóc dở mếu dở vì... mạng. Do kết quả thi tốt hơn mong đợi nên Thùy Anh quyết định bổ sung thêm NV và đổi một số NV năm ngoái có điểm chuẩn khá cao lên vị trí số 1, 2. Do thông tin mã ngành trong cuốn Những điều cần biết... của NXB Giáo dục không chính xác nên Thùy Anh phải mở điện thoại để vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tra cứu. Tuy nhiên, do mạng trên điện thoại quá chậm, khi ghi phiếu Thùy Anh lại điền nhầm mấy lần, và bị mẹ mắng, nên bật khóc. Về sau, em đã lên phòng máy của trường để vào mạng tra cứu thì mọi việc suôn sẻ hơn.

Theo ông Nghiêm Chí Thành, Phó hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy, hiện trường đã có 56 TS điều chỉnh NV, trong đó 50 TS điều chỉnh trực tuyến.

Còn ông Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Nội), cho biết có khá đông học sinh đến trường nhưng cũng chỉ một số thực hiện luôn việc điều chỉnh NV tại trường, còn lại xin phiếu để tham khảo thêm và điền sẵn thông tin ở nhà, đến trường điều chỉnh sau.

Quý Hiên